Английский язык по новостям: архив рубрики за 2013 г.

В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си мы публикуем аудио- и видеоуроки английского языка, языковые тесты, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "По новостям" - репортажи корреспондентов Би-би-си о заметных мировых событиях, а также учебные материалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English. Они помогут вам изучать особенности языка новостей.

Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудио- или видеофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.

Смотрите, слушайте, читайте, совершенствуйте языковые навыки.

Материалы в видеоформате:

20 ноября:

13 ноября:

6 ноября:

30 октября:

23 октября:

16 октября:

9 октября:

2 октября:

18 сентября:

11 сентября:

4 сентября:

28 августа:

21 августа:

14 августа:

7 августа:

31 июля:

17 июля:

10 июля:

3 июля:

26 июня:

19 июня:

12 июня:

5 июня:

29 мая:

22 мая:

15 мая:

8 мая:

24 апреля:

17 апреля:

10 апреля:

3 апреля:

27 марта:

20 марта:

13 марта:

6 марта:

27 февраля:

20 февраля:

13 февраля:

6 февраля:

30 января:

23 января:

9 января:

2 января:

Материалы в аудиоформате:

3 сентября:

20 августа:

23 июля:

17 июня:

10 июня:

3 июня:

7 мая:

16 апреля:

13 февраля:

5 февраля:

Репортажи и учебные материалы 2012 года - здесь