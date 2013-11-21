Английский язык по новостям: архив рубрики за 2013 г.
В разделе Learning English интернет-сайта Русской службы Би-би-си мы публикуем аудио- и видеоуроки английского языка, языковые тесты, интерактивные проекты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.
В рубрике "По новостям" - репортажи корреспондентов Би-би-си о заметных мировых событиях, а также учебные материалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English. Они помогут вам изучать особенности языка новостей.
Каждый модуль рубрики содержит текст репортажа с аудио- или видеофайлом и объяснением сложных лексико-грамматических конструкций.
Смотрите, слушайте, читайте, совершенствуйте языковые навыки.
Материалы в видеоформате:
20 ноября:
- В японской столице Токио появилась автоматизированная подземная велопарковка. Смотрим и изучаем: subterranean (подземный), rightful owner (законный владелец), to whisk (быстро убрать).
13 ноября:
- Шон Конуэй впервые проплыл вдоль береговой линии Великобритании, преодолев более 1500 километров. Изучаем: gruelling (изнурительный), jellyfish (медуза), tides (приливы и отливы), peril (опасность), to puree (измельчать в пюре).
6 ноября:
- Розовые трубы для откачки грунтовых вод оплели весь центр Берлина. Изучаем: swamp (болото), young at heart (молод душой), to snake (виться), construction site (стройплощадка).
30 октября:
- Американец Ноэль Диковер вырезает к Хэллоуину тыквенные фонари в виде робота из "Звездных войн"... Изучаем: intricate (замысловатый), creepy (вызывающий страх), pastime (забава), ephemeral (эфемерный), fondness (любовь).
23 октября:
- В Британии построят новую АЭС - первую за последние 30 лет. Изучаем: fossil fuel (ископаемое топливо), consumer (потребитель), plant (станция, завод), to back (поддерживать).
16 октября:
- В Венеции прошли испытания новой системы защиты от наводнений. Изучаем: to spring to mind (прийти на ум), high tide (прилив), designed (созданный), floodgate (шлюзовые ворота).
9 октября:
- В США бюджетная проблема мешает свадьбам... Изучаем: to tie the knot (пожениться), lush (пышный), to donate (дарить или жертвовать), shutdown (приостановка работы).
2 октября:
- Выделяться в стае не всегда плохо. К такому выводу пришли ученые, изучающие поведение фламинго... Изучаем: to stand out (выделяться), flock (стая), to thrive (благоденствовать), extinction (исчезновение или вымирание), wetland (заболоченное место или территория).
18 сентября:
- 92-летнего колумбийца чудом вызволили из бурной реки... Изучаем: for dear life (изо всех сил), to take a nap (вздремнуть), passer by (прохожий), precarious (опасный), none the worse (хоть бы хны / как ни в чем не бывало).
11 сентября:
- Уличный художник украшает парижские дома масками своего лица... Изучаем: face-to-face (лицом к лицу), self-taught (самоучка), to replicate (копировать или воспроизводить), features (черты лица), to adorn (украшать).
4 сентября:
- В Японии испытывают поезд с разгоном 500 км/ч... Изучаем: venture (рискованное предприятие), overseas (заграничный или иностранный), to turn up (появляться), world-class (мирового класса).
28 августа:
- На Тайване практикуют массаж ножами... Изучаем: massage parlour (массажный салон), blunt (тупой), meditation (медитация), therapy (терапия).
21 августа:
- В китайской столице Пекине сносят сад, разбитый на крыше многоэтажного жилого дома... Изучаем: retreat (уединенное место), block of flats (многоэтажный жилой дом), villa (вилла), to dismantle (разбирать), demolition (снос).
14 августа:
- Норвежский премьер-министр тайно поработал таксистом... Изучаем: incognito (тайно), to astonish (удивлять), cabbie (таксист), to moonlight (подрабатывать/подхалтуривать), rusty (подзабытый).
7 августа:
- Япония направила на МКС говорящего робота... Изучаем: to blast off (отрываться от земли, стартовать), compassion (сострадание), to mimic (имитировать), orbit (орбита).
31 июля:
- В Австралии создан гидрокостюм, отпугивающий акул... Изучаем: to end up (очутиться), wetsuit (гидрокостюм), repellent (отпугивающий или отталкивающий), to blend in (не выделяться), a spate (череда или волна).
17 июля:
- Вертолет-велосипед осилил трехметровую высоту... Изучаем: contraption (хитроумное изобретение), altitude (высота), chopper (вертушка (разг. вертолет)).
10 июля:
- В Таиланде поощряют полицейских, готовых похудеть... Изучаем: to beat the bulge (согнять жир с живота / избавиться от живота), rigorous (суровый), workout (тренировка), incentive (стимул), to be up for grabs (разыгрываться).
3 июля:
- В американском штате Аризона бушуют пожары, из-за которых тысячи людей покидают свои дома... Изучаем: wildfire (пожар разрушительной силы), amid (в условиях), to douse (тушить), to evacuate (эвакуировать), meteorologist (метеоролог).
26 июня:
- Американец Ник Валленда без страховки пересек Большой Каньон... Изучаем: gorge (ущелье), safety harness (страховочные ремни), to walk a tightrope (ходить по краю пропасти), nail-biting (напряженный / нервный), to blow a kiss (послать воздушный поцелуй).
19 июня:
- Бразильцы протестуют против увеличения стоимости проезда на общественном транспорте и затрат на проведение ЧМ по футболу... Изучаем: on this scale (в таком масштабе), riot gear (экипировка для борьбы с уличными беспорядками), barrier (ограждение), rising cost (растущая стоимость), to stage (организовать).
12 июня:
- Лондонские хирурги разработали приложение по отработке навыков проведения операций, предназначенное для коллег-практикантов... Изучаем: operating theatre (операционная), daunting (пугающий), trainee surgeon (хирург-практикант), hands-on experience (опыт практической работы).
5 июня:
- Наводнения повергли в хаос Центральную Европу... Изучаем: swollen (разлившийся), havoc (хаос и разруха), packed (забитый (заполненный)).
29 мая:
- Эверест покорил 80-летний японец... Изучаем: summit (вершина), mountaineer (альпинист), short-lived (недолговечный), ascent (восхождение).
22 мая:
- Заключенных бразильской тюрьмы обучают вязанию... Изучаем: inmate (заключенный), to knit (вязать), intricate (замысловатый), minimum wage (минимальная зарплата).
15 мая:
- Употребление в пищу насекомых может помочь голодающим в развивающихся странах... Изучаем: appetising (аппетитный), supplement (добавлять), edible (съедобный), industrial-scale (в промышленных масштабах).
8 мая:
- Появился первый в мире пистолет, полностью напечатанный на 3D-принтере... Изучаем: fully functional (полноценный), firearm (огнестрельное оружие / пистолет), anti-gun campaigner (участник движения против применения огнестрельного оружия), law enforcement agencies (правоохранительные органы), to hail (называть).
24 апреля:
- В Японии популяризируют настольный футбол, предпочитая его компьютерному... Изучаем: die-hard (преданный), devotee (поклонник), low-tech (низкотехнологичный).
17 апреля:
- Американские ученые вырастили жизнеспособную почку и успешно пересадили ее крысе... Изучаем: transplant (трансплантат), kidney (почка), to strip of (удалить или извлечь), scaffold (клеточный каркас), to reseed (пересадить).
10 апреля:
- Этот видеоматериал - о политическом наследии Маргарет Тэтчер. Изучаем: steely determination (твердая решимость), conviction (убеждение), amicably (дружелюбно), belligerent (агрессивный), enduring (продолжительный).
3 апреля:
- Российским горнякам устроили концерт прямо под землей... Изучаем: nickel mine (никелевый рудник), treat (наслаждение или удовольствие), to swap (менять), to boost productivity (повысить производительность труда), positive attitude (позитивный настрой).
27 марта:
- Британский музей готовится к открытию археологической выставки, посвященной извержению вулкана Везувия, в результате которого прекратили существование города Помпеи и Геркуланум... Изучаем: frozen (застывший), plaster cast (гипсовая статуя), archaeological discoveries (археологические находки), charcoal (древесный уголь), snapshot (картина жизни).
20 марта:
- Сын вождя аборигенной общины Бразилии приехал в Нью-Йорк, чтобы выучить английский язык и познать азы кинодокументалистики... Изучаем: rainforest (тропический дождевой лес / влажные джунгли), concrete jungle (каменные джунгли (большой город)), indigenous community (аборигенная община), a far cry from (сильно отличается от), responsibility (ответственность).
13 марта:
- Калифорниец, переживший нападение акулы, выступил в защиту ее сородичей... Изучаем: frightening (жуткий или ужасный), jaws (челюсти), to tell the tale (рассказать о пережитом), a scar (шрам), ordeal (суровое испытание).
6 марта:
- Туристам посчастливилось наблюдать появление моржа на пляже одного из шотландских островов... Изучаем: to doze (дремать), once in a lifetime event (событие, которое бывает раз в жизни), to be the centre of attention (быть в центре внимания).
27 февраля:
- Мексиканский священник окропляет молодых прихожан святой водой из детской брызгалки. Изучаем: to bless (благословлять), holy water (святая вода), justice (справедливость), to reach out to smb. (обращаться к к-л.).
20 февраля:
- Афганский художник творит при помощи пыли и грязи... Изучаем: to cost the earth (стоить кучу денег), to scour (рыскать в поисках), to grind (измельчить), struggle (борьба).
13 февраля:
- В швейцарском городе Люцерна состоялся удивительный по зрелищности и масштабу карнавал, приуроченный к проводам зимы... Изучаем: aesthetically pleasing (приятный или красивый с эстетической точки зрения), a reveller (гуляка), to scare off (спугнуть), to pave the way for smth. (подготовить почву для ч-л.), to trace back to (восходить).
6 февраля:
- Отбившиеся от стаи пингвины и морской лев возвращаются в свою стихию... Изучаем: migration (миграция), rehabilitation (восстановление здоровья / реабилитация), to tag (вживить чип), a current (течение), choppy (неспокойный).
30 января:
- Жители Греции вырубают деревья, чтобы отапливать свои дома... Изучаем: logging (заготовка древесины), to fell (рубить / валить), to soar (повышаться), to thrive (процветать), a racketeer (мошенник).
23 января:
- В Австралии туристам пришлось помериться силами с акулой... Изучаем: reminiscent of smth. (напоминающий о ч-л.), to flee (убегать / спасаться бегством), to wrestle (бороться), to coax (убеждать), to spot (заметить).
9 января:
- B Гонконге акульи плавники сушат на крышах зданий... Изучаем: shark fin (акулий плавник), to find hard to stomach (с трудом выносить или терпеть), barbaric (варварский), delicacy (деликатес), medicinal quality (лечебное свойство).
2 января:
- Сборщики винограда на острове Роббен Айленд чтут Нельсона Манделу, который когда-то отбывал там тюремный срок... Изучаем: poignant (горький), to tend (заботиться / ухаживать), inmate (заключенный), to cash in on (наживаться), to cherish (заботливо относиться / лелеять).
Материалы в аудиоформате:
3 сентября:
- Письма с фронта сотен тысяч солдат Первой мировой войны отцифруют и опубликуют в интернете. Изучаем: extract (отрывок), in active service (на службе), front (фронт), to stagger (поразить), centenary (столетняя годовщина), peninsula (полуостров).
20 августа:
- Китайские власти призвали знаменитостей пропагандировать добродетель в соцсетях... Изучаем: to spark (вызывать), freedom of speech (свобода слова), Beijing (Пекин), rumours (слухи).
23 июля:
- Прорыв в борьбе с клопами не за горами... Изучаем: itchy (вызывающий зуд), welt (след от укуса), calling card (визитная карточка), infestation (заражение паразитами), insecticide (средство от насекомых), to penetrate (проникновение внутрь), formidable (внушительный).
17 июня:
- Британцы не мыслят жизни без интернета, шоколада и чая... Изучаем: bare necessity (насущная необходимость), to overlook (не придавать значения), trustworthy (надежный), to rest at ease (расслабиться и жить спокойно).
10 июня:
- Британская королева Елизавета II официально открыла новую штаб-квартиру Би-би-си. Изучаем: headquarters (штаб-квартира), to crown (короновать), iconic (символический), facade (фасад), revamp (перестройка), inspiration (вдохновение).
3 июня:
- Шоколад будет менее жирным, но таким же вкусным, как и прежде... Слушаем и берем на заметку: velvety (бархатистый), globule (гранула), sponge (губка), additive (пищевая добавка), shot (порция).
7 мая:
- Ученые приблизились к разгадке секрета долголетия? Изучаем: critical (очень важный), reproduction (размножение), to boost (увеличить), lifespan (продолжительность жизни).
16 апреля:
- Каково жить в самом ярком городе планеты? Ответить на вопрос попытался наш корреспондент... Изучаем: neon sign (неоновая вывеска), to contribute (способствовать), to dim (уменьшить яркость), side-by-side (бок о бок), competitor (конкурент).
13 февраля:
- Румынские власти проводят расследование в связи с сообщениями о том, что обнаруженная в Британии и Франции конина, которую выдавали за говядину, привезена из Румынии... Изучаем: convoluted (запутанный), supply chain (сеть поставщиков), abattoir (скотобойня), slaughter (забивать), inquiry (расследование), to withdraw (изъять), credibility (кредит доверия), implications (последствия).
5 февраля:
- Певица Бейонсе призналась, что во время инаугурации президента Барака Обамы пела гимн США под фонограмму... Изучаем: flawless rendition (безупречное или идеальное исполнение), authenticity (подлинность), speculation (предположение), to stroll (выйти не спеша), pre-recorded track (предзапись).
Репортажи и учебные материалы 2012 года - здесь