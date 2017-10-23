Уроки английского: серия "Живой язык"

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В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка.

Аудиокурс "Живой язык" знакомит вас со словами и выражениями, которые используют в реальной жизни в сегодняшней Англии.

Блок 1: Музыка

Как англичане обсуждают музыкальные стили и исполнителей? Какие словечки можно услышать из уст акул шоу-бизнеса? Как сказать по-английски он - певец от бога, я делал аранжировку, они участвовали в записи альбома, он дирижирует оркестром, не иметь музыкального слуха? Слушайте, читайте, пополняйте словарный запас

Блок 2: Спорт

В этом блоке - английские эквиваленты слов и выражений: помешан на футболе, забить в свои ворота, они продули с треском... Изучайте особенности жаргона спортивных комментаторов и болельщиков

Блок 3: Развлечения

Как на языке Шекспира звучит пропустить по рюмочке, уйти в загул, покупать выпивку, быть с похмелья? Учитесь говорить о досуге, развлечениях и выпивке

Блок 4: Еда

Слегка проголодался, умираю с голоду, наедимся до отвала, переесть, еда на вынос... Самое время узнать, как об этом говорят англичане

Блок 5: Настроение

В зависимости от настроения мы употребляем фразы типа на седьмом небе от счастья, я превосходно провожу время, все здорово, у нее "крыша" поехала, он не в себе, мне наплевать и т.д. А так это звучит по-английски

Блок 6: Взаимоотношения

Влюблен по уши, схожу по нему с ума, она - любовь всей моей жизни: в английском языке, как и в русском, есть масса способов рассказать о своих чувствах. Каких именно - об этом вы узнаете здесь

Блок 7: Работа

Я просто завален работой. Он пашет как лошадь! Ее уволили по сокращению штатов, но дали хорошую компенсацию... Поговорим о трудовых буднях офисных клерков и их боссов по-английски

Блок 8: Деньги

Кто-то купается в деньгах. А у кого-то в кармане нет ни гроша. Продолжение денежной темы - здесь

Блок 9: Здоровье

Изнемогать, чувствовать себя разбитым, пищевое отравление, головная боль, излучать здоровье... Знакомьтесь с английскими эквивалентами этих и других слов

Блок 10: СМС-ки

И стар, и млад по всему миру регулярно отправляет СМС. Какие символы используют для этого в англоязычных странах?

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