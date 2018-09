Английский язык по новостям: Football game revival

Media playback is unsupported on your device

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В этом видеоматериале: в Японии популяризируют настольный футбол, предпочитая его компьютерному.

Смотрите и совершенствуйте языковые навыки.

<hr>

Fingers at the ready! This was the football game of a generation.

But fans of Subbuteo gave it the red card when computer games arrived on the scene.

Despite this, die-hard fans in Asia have continued to compete and are trying to revive this low-tech game.

At a recent tournament in Japan, fierce battles were played out on pitches made of soft cloth, between devotees who think this game still rules supreme.

<hr>

NOTES

to give it the red card - перестать в нее играть

die-hard - преданный

low-tech - низкотехнологичный (традиционный)

devotee - поклонник / фанат

to rule supreme - зд. находиться на волне популярности

Другие материалы рубрики "По новостям"

Также в разделе Learning English:

увлекательное учебное видео, аудио и тесты