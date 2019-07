Английская идиома дня: Money doesn't grow on trees

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "Английская идиома дня" изучаем:

Money doesn't grow on trees

Дословно: деньги не растут на деревьях. Более распространенный в русском языке аналог: деньги с неба не падают.

Пример употребления:

My daughter wants a car for her 17th birthday, but I can't afford it. Money doesn't grow on trees! - Дочь хочет на 17-летие машину, но мне это не по карману. Деньги ведь с неба не падают.

"Mum, can you give me some more pocket money?" - "No I can't – money doesn't grow on trees, you know." - Мам, можешь дать еще карманных денег? - Нет. Знаешь, деньги с неба не падают.

Кто-то купается в деньгах, а у кого-то нет ни гроша. Как об этом говорят англичане?

Пройдите тест на денежную тему и проверьте свой английский

