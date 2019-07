Английская идиома дня: A big fish in a small pond

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "Английская идиома дня" изучаем:

A big fish in a small pond - важная персона местного масштаба

Примеры употребления:

Paul is a manager of a small company; he likes to be a big fish in a small pond. - Пол руководит небольшой компанией. Ему нравится быть важной персоной местного масштаба.

Jane might think she has power but she's just a big fish in a small pond. - Возможно, Джейн считает, что у нее есть власть, но она лишь важная персона местного масштаба.

<br> Cмотрите увлекательное видео об употреблении словосочетания a big fish in a small pond

Архив рубрики "Английская идиома дня" - здесь

Также в разделе Learning English:

популярные идиомы на видео

английский от маленьких британцев

Другие уроки английского и тесты