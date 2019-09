Уроки английского. Языковой вопрос

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Евгений Власенко отвечает на вопросы аудитории Би-би-си

Вопрос Светланы (Нижний Новгород, Россия): "Cкажите, пожалуйста, как будет по-английски "ЖКХ", "коммунальные платежи", "заплатить за газ, эл-во, тел., получить жилищную субсидию" и как они говорят, когда платят за коммуналку. Заранее спасибо!"

- Ответ: В английском языке есть словосочетание housing and utilities (эквивалент ЖКХ). Добавьте к нему слово payments - и получится аналог коммунальных платежей (housing and utilities payments).

Оплатить коммуналку: по-английски - to pay for housing and utilities.

Заплатить за газ - to pay gas bill; заплатить за электричество - to pay electricity bill. Также в англоязычном мире есть понятие energy bill (такой счет, как правило, включает плату и за потребленный газ, и за электроэнергию).

Оплатить телефонный счет: англичане говорят to pay phone bill.

Если речь идет о получении жилищной субсидии, употребляют словосочетание to get a housing subsidy.

Вопрос Вениамина (Литва): "First come; first served - как передать смысл по-русски?"

- Ответ: First come, first served: эта фраза означает, что обслуживание ведется в порядке живой очереди.

Вопрос читателя из России: "В английском есть слово "дош", которое обозначает деньги или монеты. Как оно пишется по-английски?

- Ответ: Написание такое: dosh - бабки (о деньгах).

Хотите узнать больше о словах и выражениях, которые используют в реальной жизни в Англии, когда речь заходит о деньгах? Воспользуйтесь рубрикой "Живой язык".

А еще у нас есть тест "Банковские термины", который поможет вам проверить знания английского.

