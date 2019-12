Правообладатель иллюстрации THINKSTOCK

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка.

В рубрике "Английская идиома дня" изучаем:

To have a whale of a time - замечательно проводить время

Пример употребления:

I spent the summer holidays in Mexico and had a whale of a time! - Я замечательно провел время на летних каникулах в Мексике.

