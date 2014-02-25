Английская идиома дня: Chicken out
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В рубрике "Английская идиома дня" изучаем:
- Chicken out - сдрейфить, спасовать, трусливо сбежать, пойти на попятный
Пример употребления:
Are you absolutely sure you want to go bungee jumping with me? I don't want you to chicken out at the last minute. - Ты твердо уверен в том, что хочешь со мной прыгать с моста? Я не хочу, чтобы ты в последний момент сдрейфил.
<br>Идиоматические выражения из предыдущих уроков:
- Оставаться на хозяйстве / Оставаться за главного
- Просить невозможного
- На седьмом небе от счастья
- Трубить на весь свет о своих достижениях
- На ней свет клином не сошелся
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