Английская идиома дня: Chicken out

Правообладатель иллюстрации BBC World Service

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В рубрике "Английская идиома дня" изучаем:

Chicken out - сдрейфить, спасовать, трусливо сбежать, пойти на попятный

Пример употребления:

Are you absolutely sure you want to go bungee jumping with me? I don't want you to chicken out at the last minute. - Ты твердо уверен в том, что хочешь со мной прыгать с моста? Я не хочу, чтобы ты в последний момент сдрейфил.

<br>Идиоматические выражения из предыдущих уроков:

<br>Архив рубрики "Идиома дня" - здесь

Также в разделе Learning English:

Уроки английского от маленьких британцев

Английский со звездами