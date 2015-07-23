В Европе создают быструю альтернативу Tor

Команда швейцарских и британских разработчиков готовит к запуску новый анонимный браузер, который должен стать альтернативой популярной сегодня анонимной сети TOR.

Как утверждают разработчики, новый браузер и система анонимизации пользователей под рабочим названием Hornet будет работать так же быстро, как обычные интернет-браузеры. Максимальная скорость передачи данных через систему будет достигать 93 гигабит в секунду.

Концептуально сеть Hornet будет похожа на TOR, который шифрует данные, пропуская их в случайной последовательности через серию так называемых реле-нодов.

Однако, как отмечают разработчики Hornet, по мере того, как всё больше пользователей начинают пользоваться сетью Tor, к ней приходится добавлять новые реле-ноды, что снижает общую скорость работы системы.

Разработчики уверяют, что им удалось решить эту проблему, попутно увеличив сопротивляемость системы деанонимизирующим атакам. Однако, отмечают они, их проект еще не был представлен профессиональному сообществу.

"Пока этого не произойдет, Hornet нельзя считать завершенным проектом", - говорится в пресс-релизе разработчиков.

Технология анонимизации пользователей, на которой основана сеть TOR, была разработана Исследовательской лабораторией Военно-морских сил США. Эти исследования и сегодня финансируются Госдепартаментом.

В июле 2014 года МВД РФ объявило закрытый конкурс на проведение исследования, которое помогло бы найти возможность устанавливать личность пользователей TOR.