Один укус решил исход битвы человека и питона

Image caption Питон длиной четыре метра представляет реальную угрозу для людей

Один укус решил исход битвы между работником фермы и питоном в пользу человека.

Змея напала на Бена Нийомбе в кенийском округе Малинди на побережье Индийского океана. Питон обвился кольцами вокруг человека и затащил его на дерево. Сражение продолжалось три часа, однако Нийомбе все же одержал победу. Он укусил питона за кончик хвоста и заставил его ослабить хватку.

Это дало возможность работнику дотянуться до мобильного телефона и вызвать помощь.

Полиция, прибывшая к месту происшествия, окончательно освободила Бена.

Питон длиной в четыре метра был отправлен в заповедник, откуда вскоре сбежал.

Нийомбе обмотал голову питона рубашкой, чтобы помешать змее проглотить его.

Фермер, у которого работал Бен, подоспел на выручку с полицией и жителями деревни. Вместе они обмотали питона и его жертву веревками и стащили их с дерева.

Непоседливая рептилия

Мы хотим арестовать эту змею, потому каждый из нас может стать жертвой этого питона Питер Катам, начальник полиции кенийского округа Малинди

"Когда к месту происшествия прибыли двое патрульных, они обнаружили на дереве змею и человека, - рассказал Би-би-си начальник полиции Малинди Питер Катам. - Змея обвила ему руки и пыталась проглотить свою жертву, но мужчина из всех сил отбивался. Полицейским при помощи местных жителей удалось освободить человека. У него была рассечена губа, и он объяснил нам, что он укусил змею за хвост, оказавшийся очень острым".

Позже Нийомбе рассказал газете Daily Nation, как он отчаянно сражался со змеей, которая решила на него поохотиться и обвила его своими кольцами.

"Я наступил на что-то упругое, и сразу же мою ногу крепко обвил огромный питон, - говорит Бен Нийомбе, - мне ничего не оставалось, как укусить змею".

По словам Питера Катама, полицейские сначала хотели застрелить змею, но не смогли это сделать, опасаясь попасть в Нийомбе.

"Если бы не помощь полиции и жителей деревни, змея непременно проглотила бы Бена, - считает Катам. - Вообще это очень странная история, я никогда не слышал, чтобы змея могла затащить человека на дерево.

Пойманного питона отправили в заповедник Малинди, но в первую же ночь он сбежал оттуда, проскользнув под дверью комнаты, в которой его держали.

"Мы ведем поиски сбежавшего питона и намерены арестовать змею, поскольку каждый из нас может оказаться ее следующей жертвой", - заявил Питер Катам.