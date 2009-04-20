Китаец претендует на звание самого высокого человека

Image caption Чжао Лян может войти в книгу рекордов Гинннесса

В Китае найден человек, который может быть признан рекордсменом среди самых высоких людей на планете.

Рост бывшего баскетболиста Чжао Ляна составляет 2,46 м, что на 10 см превышает рост китайца Бао Сишуня, в 2005 году признанного самым высоким человеком в мире.

Рост Чжао был измерен врачами больницы, куда китаец лег на операцию в связи с травмой ноги.

Чтобы 27-летний Чжао был официально признан новым обладателем титула самого высокого человека, его рост должны подтвердить несколько независимых экспертов.

Как сообщают китайские СМИ, спортивная карьера Чжао была прервана еще 10 лет назад, когда баскетболист получил травму ноги.

До 2006 года он был безработным. Позже Чжао вошел в состав бродячего цирка и научился игре на музыкальных инструментах.

Сам китаец не испытывает каких-либо проблем со здоровьем в связи со своим ростом, однако его родители очень переживают за сына.

"Я до такой степени волнуюсь из-за его женитьбы, работы и здоровья, что у меня волосы поседели", - сказала мать Чжао в интервью корреспонденту агентства Синьхуа.