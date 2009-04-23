Как назвать острова Новой Зеландии?

Image caption Маорийские названия островов исчезли с карт в середине XX века

Новозеландцы пытаются найти новые названия двум основным островам страны - Северному и Южному.

Географический совет Новой Зеландии, с одобрения которого осуществляются переименования, объявил о проведении соответствующих консультаций.

Власти пошли на этот шаг, обнаружив, что названия двух самых крупных новозеландских островов, повсеместно использовавшиеся в течение последних двухсот лет, формально не зарегистрированы.

Новые названия можно предлагать на двух языках - английском и маори.

Однако на языке маори собственные наименования островов существовали с незапамятных времен.

Так, Северный остров по сей день называется "Те Ика А Мауи", что в переводе означает "Рыба Мауи", тогда как Южный - "Те Ваи Поунаму", или "Нефритовые воды".

Мауи - маорийский мифологический полубог, который, по преданию, поймал Новую Зеландию с каноэ брата во время рыбалки.

Маорийские географические наименования появлялись на ранних картах Новой Зеландии, включая карту капитана Кука, который в свое время объявил новозеландские острова территорией Британии.

По словам председателя Географического совета Новой Зеландии доктора Дона Гранта, лишь в 50-х годах прошлого века названия на маори исчезли с официальных карт страны.