Интернет-сообщество прощается с 97-летней бабушкой-блоггером

Image caption Блоги Марии Амелии Лопес читали во всех уголках мира

В Испании скончалась женщина, которая называла себя "самым старым блоггером в мире". Ей было 97 лет.

Мария Амелия Лопес из Галисии начала помещать свои блоги в интернете два года назад.

Однако очень скоро, благодаря своим неординарным заметкам о международных событиях, испанской политике и жизни пожилых людей, бабушка-блоггер стала известной во всем мире.

В последнее время Мария Амелия помещала в интернете видеоблоги.

Подарок на день рождения

Мария Амелия Лопес открыла для себя интернет, когда ей исполнилось 95 лет. Ее внук на день рождения в качестве подарка создал для нее блог (amis95.blogspot.com).

Когда я в интернете, я забываю обо всех болезнях. Такое отвлечение полезно, оно дает возможность общаться с людьми. Интернет тренирует мозги и придает силы Мария Амелия Лопес

Очень скоро она очаровала читателей своими оригинальными суждениями, затрагивающими ностальгические струны и приправленными тонким юмором. Особое внимание привлекали ее рассказы о процессе старения.

Молодым читателям было интересно узнать о том, как Мария Амелия боролась против режима Франко. Писала она также и на злобу дня, освещая самые разные темы: от угрозы баскского сепаратизма до ядерных амбиций Ирана.

На ее блоги приходили отклики из самых разных уголоков мира. Ставшая знаменитой Мария Амелия встречалась даже с премьер-министром Испании.

"Когда я в интернете, я забываю обо всех болезнях. Такое отвлечение полезно, оно дает возможность общаться с людьми. Интернет тренирует мозги и придает силы", - отмечала она в своем последнем блоге в феврале.

За три месяца до смерти Мария Амелия присоединилась к социальной сети Facebook и создала группу "Старики в действии".