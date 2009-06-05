Семилетнюю девочку в Бирмингеме уморили голодом

Image caption Хайру Ишак уморили голодом намеренно, заявляет обвинение

Семилетняя девочка, которую в течение нескольких месяцев держали под замком собственная мать и ее сожитель, умерла от истощения и инфекционного заражения.

Как было заявлено в суде английского города Бирмингем, девочка голодала несколько месяцев и 17 мая прошлого года умерла от инфекции.

По свидетельству медиков, докторам в Британии редко приходится видеть случаи такого крайнего истощения.

Недавно многие в России и за рубежом были возмущены происшествием в Чите: там возбуждены уголовные дела в отношении отца и матери 5-летней девочки, которая длительное время проживала среди кошек и собак.

Судьба российской девочки трагична: она находится на уровне развития двухлетнего ребенка, но по крайней мере у нее есть надежда на будущее.

Невиданная степень истощения

Мать девочки, 34-летняя Анджела Гордон, и ее партнер, 30-летний Джунэйд Абу-Хамза, отрицают предъявленное им обвинение в убийстве.

В своем выступлении перед судом и присяжными представитель обвинения Тимоти Раггет заявил, что девочка была доведена до невиданной в Британии степени истощения.

Это такое же убийство... как если бы они ее застрелили, зарезали, забили насмерть или задушили Тимоти Раггет, представитель обвинения

Обращаясь к членам жюри присжных, обвинитель сказал: "Весьма вероятно, что вас возмутит и глубоко шокирует многое из того, что вы услышите".

"Последовательность действий и событий, результатом которых стала смерть, приводит к выводу о том, что маленькую девочку намеренно и осознанно довели до смерти - в течение по крайней мере нескольких недель, а возможно и месяцев", - заявил представитель прокуратуры.

Сохранять беспристрастность

Обвинитель призвал присяжных быть беспристрастными и предостерег их, что это будет непросто: "Невероятная жестокость по отношению к девочке, возможно, приведет вас к выводу о том, что эти действия были преднамеренными".

По заявляению обвинителя, хотя непосредственной причиной смерти девочки стала инфекция, подсудимых все же следует признать ее убийцами, поскольку они вполне планомерно и осознанно наносили тяжкий ущерб ее здоровью.

"Это такое же убийство... как если бы они застрелили, зарезали, забили насмерть или задушили Хайру", - заявил прокурор, добавив, что обвиняемые предали свой долг, который заключается в заботе о Хайре и пяти других детях.

Подсудимый Абу-Хамза признал себя виновным в предъявленных ему пяти эпизодах жестокого обращения с детьми с декабря 2007 по 17 мая 2008 года. Анджела Гордон по этим же пунктам своей вины не признала.