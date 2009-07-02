Травля в сети довела до самоубийства

Image caption Единственное, в чем признали виновной Лори Дрю - нарушение соглашения пользователя MySpace

На этой неделе федеральный суд США вынесет первый приговор по делу об издевательствах в интернете. Дело дошло до суда после того, как жертва травли - девочка-подросток - покончила с собой.

50-летняя Лори Дрю выдавала себя за мальчика в социальной сети MySpace, чтобы подружиться с Меган Мейер, которая повесилась после того, как виртуальная дружба подошла к концу.

Меган, соседка Лори Дрю в городе Сент-Луис (штат Миссури) и бывшая подруга ее дочери, покончила с собой в октябре 2006 года.

Согласно показаниям свидетелей, девочка наложила на себя руки после того, как получила несколько издевательских сообщений от 16-летнего парня по имени Джош Эванс.

В одном из сообщений говорилось, что без нее "мир стал бы значительно лучше"

Прокуроры утверждают, что на самом деле никакого Джоша Эванса не существовало. Фиктивный аккаунт участника социальной сети MySpace был создан Лори Дрю для того, чтобы узнать, что Меган говорит о ее дочери после того, как девочки поссорились.

Калифорнийский судья отложил вынесение приговора до 2 июля, чтобы подробнее ознакомиться с показаниями двух свидетелей.

В рамках закона

Рассмотрение этого дела освещают СМИ со всего мира, так как многие рассматривают его как прецедент в развитии законодательства об интернете.

Госпожа Дрю не сделала ничего противозаконного. Она действительна поступала зло, ее поведение было грубым и не подобающим взрослому человеку, однако формально закон нарушен не был Эндрю Гроссман, <br>аналитик института Heritage Foundation

Лори Дрю были предъявлены обвинения в нарушении закона о мошенничестве в сети, под который обычно попадают действия хакеров. Прокурорам не удалось найти другой закон штата Миссури, по которому Дрю можно было бы привлечь к ответственности.

Предположительно, Лори Дрю нарушила условия пользовательского соглашения социальной сети MySpace, использовав ложную информацию для создания фиктивного аккаунта, с помощью которого можно было "изводить, оскорблять и причинять вред" Меган Мейер.

Дело рассматривается в Калифорнии, где располагается штаб-квартира MySpace.

В ноябре прошлого года присяжные признали Лори Дрю виновной в нарушении трех пунктов пользовательского соглашения MySpace, однако оправдали по остальным, более серьезным обвинениям, по которым ей могло грозить до 20 лет тюрьмы.

"То, что произошло с Меган - это настоящая трагедия, и никто не собирается умалять ее значение, - заявил юридический аналитик института Heritage Foundation Эндрю Гроссман. - Однако госпожа Дрю не сделала ничего противозаконного. Она действительно поступала зло, ее поведение было грубым и не подобающим взрослому человеку, однако формально закон нарушен не был".

"В сообщениях, которые она отсылала, нет состава преступления, даже скажи она их напрямую по телефону. Она не угрожала причинить вред, не обещала никаких насильственных действий. Прокуроры явно превратно толкуют закон, и это не может не волновать всех пользователей интернета", - добавил он.

"Серьезное преступление"

После нашумевшего самоубийства Меган Мейер несколько американских штатов приняли законы, запрещающие издевательства в сети.

В том числе это касается и штата Миссури, где с недавних пор травля в интернете рассматривается как преступление, за которое нарушителю грозит штраф до 500 долларов или 90 дней ареста.

Image caption В сети MySpace пользователи сами создают свои страницы и могут представиться кем угодно

Сейчас предпринимаются усилия для принятия аналогичного документа на федеральном уровне. Депутат от Калифорнии Линда Санчес передала законопроект о препятствии издевательствам в сети на рассмотрение юридического комитета конгресса США.

Согласно этому документу, общение в сети "с целью принуждения, запугивания, травли или причинения значительного эмоционального расстройства" будет рассматриваться как преступление и наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

"Нам необходимо принимать новые законы в качестве ответа на подобные преступления. Рассылка текстовых сообщений сексуального характера, издевательства в сети - это лишь пара способов, к которым прибегают хулиганы, уверенные в своей безнаказанности, так как в интернете их деятельность ненаказуема", - сказала Санчес в интрвью Би-би-си.

"Они должны знать, что издевательства в сети - это серьезное преступление, причиняющее не меньший вред, чем реальные угрозы, преследование и травля", - уверена она.

"Если этой точки зрения будет придерживаться и федеральное законодательство, у полиции и прокуратуры будет больше возможностей, чтобы бороться с этим злом. И, что еще более важно, можно будет привлекать нарушителей к судебной ответственности", - добавила Санчес.

Плохая идея

Однако, по мнению некоторых экспертов, законы, направленные специально на издевательства и травлю в интернете, не имеют смысла.

"Создавать специальные законы для киберпространства - это вообще плохая идея, - считает профессор Гарвардского университета Джон Палфри. - У нас нет специальных законов, запрещающих воровство в интернете, мошенничество в интернете и так далее. У нас есть просто законы, запрещающие воровство и мошенничество".

"Возникает резонный вопрос - что мы хотим запретить? Травлю и издевательства вообще или только в интернете?" - задается вопросом эксперт.

Согласно прошлогоднему отчету американского Совета по профилактике правонарушений, 43% подростков в той или иной форме подвергаются издевательствам в сети, однако лишь каждый десятый рассказывает о таких случаях родителям.