Летний лагерь для детей атеистов

Image caption Благотворитепьный фонд Quest пользуется поддержкой многих ученых мира

На днях в английском графстве Соммерсет открывается необычный летний лагерь - он предназначен только для детей атеистов.

Помимо традиционных для таких мест детских затей - походов, рыбной ловли, игры в футбол - воспитанники лагеря будут посещать занятия по логике, теории эволюции и рациональному скептицизму.

"За пределами веры" - таков девиз организации Quest Camp, которая возникла несколько лет назад в Соединенных Штатах как альтернатива столь распространенным там летним лагерям, которые традиционно организуют различные церкви и религиозные организации.

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Quest начинает поход

C лета 2009 года Quest Camp начала свою деятельность в Британии. Директор британского отделения организации Саманта Стейн говорит, что основная цель такого лагеря - вовсе не пропаганда атеизма, а скорее обучение детей независимому мышлению.

Я ученый и я занят тем, что стремлюсь выяснить истинную природу вещей в нашем мире. И я выступаю против навязывания представлений о мире, которые я считаю ошибочными. Ричард Докинс, <br>биолог и активный атеист

"Задача Quest Camp - обучить детей логике, научить их делать свои выводы и доверять им, - рассказывает Стейн. - Поэтому мы будем заниматься с ними такими предметами, как основы философии, история религии - для того, чтобы заинтересовать их философией и умением критически мыслить".

Организаторы этого необычного лагеря вовсе не собираются собирать детей на скучные лекции и семинары. Все эти предметы будут подаваться детям в виде увлекательных игр - например, игра в невидимого единорога. Вот как Саманта Стейн объясняет, что это такое:

"Мы представляем воспитанникам двух невидимых единорогов - их нельзя потрогать, нельзя увидеть, но при этом воспитатели все убеждены в том, что эти единороги действительно существуют. А вот детям надо представить логически неопровержимые доказательства, что таких зверей на самом деле нет".

Главный британский атеист

Главным призом в этой игре станет 10-фунтовая купюра с изображением Чарльза Дарвина, на которой расписался сам Ричард Докинс - британский ученый, автор нашумевшей книги "Бог как иллюзия" - он считается самым известным и радикальным атеистом на Западе.

"Я ученый, и я занят тем, что стремлюсь выяснить истинную природу вещей в нашем мире. И я выступаю против навязывания представлений о мире, которые я считаю ошибочными и очень влиятельными. Мне очень не нравится, когда детям навязывают систему верований, которая никак не подтверждается научными данными. Детям слишком часто говорят - вот в это надо верить, потому что мы христиане или мусульмане, и слишком редко их учат критически мыслить и самостоятельно анализировать факты. Детей надо учить тому, как приходить к собственным выводам", - говорит Докинс.

Image caption Миссионеры всех вер и религий приглашают детей в свои лагеря

Такая позиция, подкрепленная к тому же очень активной деятельностью Ричарда Докинса, который до недавнего времени был профессором биологии в Оксфордском университете, но недавно подал в отставку с мыслью посвятить себя борьбе с религиозным обскурантизмом, неминуемо вызывает резкое противодействие со стороны очень многих и в Соединенных Штатах, и в Великобритании.

Вообще в этой сфере детского воспитания издавна действуют самые разные религиозные организации. Традиция эта уходит в далекое прошлое - еще в середине XIX века квакеры в Англии, а затем и в США, устраивали такие лагеря для своих детей.

Представитель евангелической миссионерской англиканской ассоциации CPAS Мартин Сарджент, который организует известные в Британии летние лагеря Фалкон, объясняет принципы работы: "Мы организуем около ста летних лагерей для детей в возрасте от восьми до 18 лет, и, конечно, наша главная задача - создать для детей безопасные условия отдыха и развлечений. Поэтому мы организуем множество спортивных состязаний, походов и так далее. Но так как мы еще и христианская организация, мы проводим с детьми беседы о боге, занятия по библии, мы обсуждаем с ними вопросы веры", - говорит Сарджент.

Вот мнение Тома Скотта, студента философии из Гарварда: "Должен признаться, меня тревожит эта концепция - я считаю, что Ричард Докинс сам как раз и занимается индокринацией детского сознания. Мне не по душе любая попытка такой пропаганды. Лагеря Иисуса - не менее опасное явление, по моему мнению. Докинс навязывает детям определенное мировоззрение, и от этого факта никуда не уйти".

Лагеря Иисуса - чему там учат

Пару лет назад на экраны всего мира вышел документальный фильм американского сатирика Билла Махера о том, что происходит в лагерях Иисуса, организуемых коалицией евангелических движений Америки. Он произвел ошеломляющее впечатление на страну.

Мы не занимаемся обучением началам гуманизма или атеизма - наша задача состоит совершенно в ином. Мы интересуемся скорее не тем, во что верят и что думают дети, а тем, КАК они думают Ричард Крейг, <br>директор британского лагеря

"Есть только два рода людей на земле - те, кто любит Иисуса, и те, кто его ненавидят" - так говорит в фильме одна из организаторов этого движения.

Судя по кадрам фильма, дети в этих лагерях подвергаются настоящей промывке мозгов. Их собирают на регулярные собрания, которые посвящены борьбе с абортами, развенчанию дарвинизма и всемирного коммунистического заговора. Дети часто впадают в истерическое состояние, нередки обмороки и эпилептические припадки.

Директор нового летнего лагеря в Британии Ричард Крейг подчеркивает, что воспитанникам лагеря не придется сталкиваться с атеистической пропагандой:

"Мы не занимаемся обучением началам гуманизма или атеизма - наша задача состоит совершенно в ином. Мы интересуемся скорее не тем, во что верят и что думают дети, а тем, как они думают".

Атеисты против фундаменталистов

Как говорит Ричард Докинс, который является одним из основателей благотворительного фонда Quest, до сих пор к религиозным организациям власти даже на Западе относятся куда более либерально, чем к светским.

"Несомненно, что в Соединенных Штатах в годы правления президента Буша мы наблюдали повсеместное возрождение религиозного активизма и пропаганды. Да и в Британии мы стали по сути дела теократией - у нас есть государственная религия, королева является главой церкви - так что позиции религии в нашем обществе остаются до сих пор очень сильными", - считает Докинс.

По его словам, при создании его благотворительного фонда в Америке власти интересовались вопросами типа "как вы можете доказать, что наука приносит пользу человечеству", при этом религиозным фондам процедура регистрации облегчена до предела.

Конечно, у противников этого начинания остается один сильный аргумент - дети вряд ли сами могут решать, в какой именно лагерь им ехать. Это решают родители, которые берут на себя ответственность за моральное воспитание детей. И в конечном итоге, пока в обществе не достигнуто единство по вопросу о пределах этой ответственности, тема религиозного или антирелигиозного воспитания будет вызывать противостояние мнений.

Материал прозвучал в программе Русской службе Би-би-си "Пятый этаж", которая выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00 по московскому времени.