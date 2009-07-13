В Судане женщин высекли за ношение брюк

Image caption Лубна Ахмед Хусейн и еще несколько женщин ждут решения своего дела

В Судане группу женщин подвергли публичной порке за, как утверждается, неприличную одежду, - рассказал один местный журналист, который был арестован вместе с ними.

Лубна Ахмед Хусейн, которой грозят 40 ударов плетью, сообщила, что ее и еще 12 женщин в брюках арестовали в одном из ресторанов столицы страны - Хартума.

Она рассказала Би-би-си, что часть женщин признали свою вину и тут же подверглись наказанию, получив по 10 ударов плетью.

В Хартуме и на севере Судана действует исламский закон.

Шариат

По словам Лубны Ахмед Хусейн, некоторые из высеченных женщин были выходцами из преимущественно христианских южных районов страны, в которых исламский закон не действует.

Я была в брюках и блузке. 10 девушек, которых уже публично высекли, были одеты так же Лубна Ахмед Хусейн, журналист

Однако в Хартуме и в других главным образом мусульманских северных районах законы шариата должны распространяться только на мусульман.

Женщина рассказала, что группа из 20-30 полицейских вошла в популярный столичный ресторан и арестовала всех женщин в брюках.

"Я была в брюках и блузке. 10 девушек, которых уже публично высекли, были одеты так же", - рассказала она в интервью арабской службе Би-би-си.

Как указала Хусейн, некоторые женщины признали свою вину, чтобы "поскорее закрыть дело". Но остальные, в том числе и она, попросили о встрече с адвокатом и сейчас ждут, как будет решено их дело.

По шариатским нормам, действующим в Судане, обычное наказание за ношение неприличной одежды - 40 ударов плетью.

Лубна Ахмед Хусейн - широко известная журналистка, которая регулярно пишет в газеты. Она также сотрудничает с миссией ООН в Судане.