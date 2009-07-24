Родители девочки, воспитанной животными, лишены прав на дочь

Image caption За несколько лет оставленная без присмотра девочка переняла повадки собак и кошек

Суд Читы лишил родительских прав отца и мать девочки, перенявшей повадки кошек и собак из-за отсутствия нормального ухода.

Приговор вступит в силу, если не будет обжалован в течение 10 дней, сообщил Интерфаксу судья Железнодорожного района города.

В конце мая стало известно, что инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили пятилетнюю Наташу в одной из квартир Читы.

В трехкомнатном помещении за неуплату были отключены вода, теплоснабжение, канализация и газ.

Взрослые – отец, бабушка и дедушка ребенка – избегали общения с соседями и выходили на улицу только с собаками.

Девочка росла вместе с собаками и кошками и переняла их повадки. Она не умела разговаривать, лакала еду из миски и кидалась на людей.

По мнению специалистов, Наташа ни разу даже не была на улице.

Мать девочки узнала о судьбе дочери из сообщений СМИ. Она утверждает, что около трех лет назад Наташу забрал у нее муж.

По словам сотрудника пресс-службы Управления внутренних дел Читы Егора Маркова, 27-летний отец ребенка заявил, что девочка росла в нормальных условиях.

Отец Наташи был оштрафован, а дело о лишении его и его жены родительских прав было передано в суд.

Против родителей также возбуждено уголовное дело.

Долгая реабилитация

Дело о читинской "Маугли" получило широкий общественный резонанс.

Девочка ходит на двух ногах, и проявления повадок животных у нее только эпизодические Сотрудники реабилитационного центра "Надежда"

Ребенка передали на воспитание в городской реабилитационный центр "Надежда".

"С девочкой работают психолог, логопед, медсестры, воспитатели. С Наташей отрабатываются культурно-гигиенические навыки - она уже ест ложкой и моет руки", - сообщила директор центра Татьяна Мисник.

По ее словам, Наташа коммуникабельна, находит контакт с другими детьми, однако предпочитает играть одна.

Реабилитация, - пояснила Мисник, - это длительный процесс, поэтому девочка пока не может полноценно говорить, хотя пытается произносить самые простые слова.

Ребенок ходит на двух ногах, а проявления повадок животных у нее только эпизодические, добавляют сотрудники центра.

При этом они считают неуместными аналогии с персонажем "Книги джунглей" Редьярда Киплинга Маугли, который рос с волками до совершеннолетия.