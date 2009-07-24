Родители девочки, воспитанной животными, лишены прав на дочь
Суд Читы лишил родительских прав отца и мать девочки, перенявшей повадки кошек и собак из-за отсутствия нормального ухода.
Приговор вступит в силу, если не будет обжалован в течение 10 дней, сообщил Интерфаксу судья Железнодорожного района города.
В конце мая стало известно, что инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили пятилетнюю Наташу в одной из квартир Читы.
В трехкомнатном помещении за неуплату были отключены вода, теплоснабжение, канализация и газ.
Взрослые – отец, бабушка и дедушка ребенка – избегали общения с соседями и выходили на улицу только с собаками.
Девочка росла вместе с собаками и кошками и переняла их повадки. Она не умела разговаривать, лакала еду из миски и кидалась на людей.
По мнению специалистов, Наташа ни разу даже не была на улице.
Мать девочки узнала о судьбе дочери из сообщений СМИ. Она утверждает, что около трех лет назад Наташу забрал у нее муж.
По словам сотрудника пресс-службы Управления внутренних дел Читы Егора Маркова, 27-летний отец ребенка заявил, что девочка росла в нормальных условиях.
Отец Наташи был оштрафован, а дело о лишении его и его жены родительских прав было передано в суд.
Против родителей также возбуждено уголовное дело.
Долгая реабилитация
Дело о читинской "Маугли" получило широкий общественный резонанс.
Ребенка передали на воспитание в городской реабилитационный центр "Надежда".
"С девочкой работают психолог, логопед, медсестры, воспитатели. С Наташей отрабатываются культурно-гигиенические навыки - она уже ест ложкой и моет руки", - сообщила директор центра Татьяна Мисник.
По ее словам, Наташа коммуникабельна, находит контакт с другими детьми, однако предпочитает играть одна.
Реабилитация, - пояснила Мисник, - это длительный процесс, поэтому девочка пока не может полноценно говорить, хотя пытается произносить самые простые слова.
Ребенок ходит на двух ногах, а проявления повадок животных у нее только эпизодические, добавляют сотрудники центра.
При этом они считают неуместными аналогии с персонажем "Книги джунглей" Редьярда Киплинга Маугли, который рос с волками до совершеннолетия.