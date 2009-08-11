Как кот спас соседей от пожара

Image caption Хьюго часто захаживает в гости к Эндрю Уильямсу

Кота Хьюго заслуженно считают героем после того, как он помог человеку выбраться из горящего дома.

Эндрю Уильямс крепко спал, когда в его доме в городе Брэкнелл в графстве Беркшир на юге Англии загорелась проводка и из дома повалил густой черный дым.

Соседский кот Хьюго пробрался в горящий дом через специальную кошачью дверку и начал будить спящего, когтями царапая ему лицо.

Жены Уильямса дома не было - она уехала на несколько дней проведать свою сестру.

Спасатели говорят, что если бы не Хьюго, Эндрю Уильямс наверняка бы погиб.

Пожар возник примерно в два часа ночи 1 августа. По словам Эндрю Уильямса, проснувшись, он вызвал пожарных и начал сам пытаться потушить пламя.

Хьюго - частый гость в доме Уильямса, который после того, как кот спас ему жизнь, даже не знает, как его отблагодарить.

Image caption Жена Уильямса отлучилась проведать сестру

"Я проснулся от того, что Хьюго сидел на моей груди и когтями царапал лицо, пытаясь разбудить меня", - рассказывает он.

"Пожарные сказали, что я должен купить ему большую рыбину, потому что он спас мне жизнь", - добавляет он.

Хьюго заработал также похвалу пожарных.

"Мы очень рады, что этот бдительный кот сумел предупредить людей о смертельной опасности", - заявил представитель пожарной бригады графства.