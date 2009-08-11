Как кот спас соседей от пожара
Кота Хьюго заслуженно считают героем после того, как он помог человеку выбраться из горящего дома.
Эндрю Уильямс крепко спал, когда в его доме в городе Брэкнелл в графстве Беркшир на юге Англии загорелась проводка и из дома повалил густой черный дым.
Соседский кот Хьюго пробрался в горящий дом через специальную кошачью дверку и начал будить спящего, когтями царапая ему лицо.
Жены Уильямса дома не было - она уехала на несколько дней проведать свою сестру.
Спасатели говорят, что если бы не Хьюго, Эндрю Уильямс наверняка бы погиб.
Пожар возник примерно в два часа ночи 1 августа. По словам Эндрю Уильямса, проснувшись, он вызвал пожарных и начал сам пытаться потушить пламя.
Хьюго - частый гость в доме Уильямса, который после того, как кот спас ему жизнь, даже не знает, как его отблагодарить.
"Я проснулся от того, что Хьюго сидел на моей груди и когтями царапал лицо, пытаясь разбудить меня", - рассказывает он.
"Пожарные сказали, что я должен купить ему большую рыбину, потому что он спас мне жизнь", - добавляет он.
Хьюго заработал также похвалу пожарных.
"Мы очень рады, что этот бдительный кот сумел предупредить людей о смертельной опасности", - заявил представитель пожарной бригады графства.