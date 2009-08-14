Одна из членов "семьи" Чарльза Мэнсона вышла на свободу
Линетт Фромм, последовательница кровавой секты Чарльза Мэнсона, освобождена из тюрьмы после 34 лет заключения.
Она была осуждена в 1975 году за попытку покушения на жизнь тогдашнего президента США Джеральда Форда.
В пятницу утром по местному времени ее выпустили из федерального медицинского центра Карсуэлл в Форт Уорте, штат Техас.
Линетт Фромм не была причастна к убийству "семьей" Мэнсона актрисы Шэрон Тейт в 1969 году. Сам лидер культа отбывает пожизненное заключение за зверское убийство Шэрон Тейт и еще восьми человек.
Фромм была приговорена к пожизненному заключению за то, что направила пистолет на президента Форда во время его встречи с общественностью в городе Сакраменто в Калифорнии.
Агентам удалось скрутить нападавшую прежде, чем она сумела выстрелить. Форд в ходе инцидента не пострадал.
Линетт Фромм стала первым человеком, которого судили по специальному федеральному закону, связанному с покушениями на президентов страны. Закон был принят после убийства Джона Кеннеди в 1963 году.
В 1987 году Линетт Фромм ненадолго бежала из тюрьмы в Западной Вирджинии. Свой побег она потом объяснила тем, что "хотела быть ближе" к Мэнсону.