Одна из членов "семьи" Чарльза Мэнсона вышла на свободу

Image caption Линетт Фромм в 1970 году. Через 5 лет ее приговорили к пожизненному заключению.

Линетт Фромм, последовательница кровавой секты Чарльза Мэнсона, освобождена из тюрьмы после 34 лет заключения.

Она была осуждена в 1975 году за попытку покушения на жизнь тогдашнего президента США Джеральда Форда.

В пятницу утром по местному времени ее выпустили из федерального медицинского центра Карсуэлл в Форт Уорте, штат Техас.

Линетт Фромм не была причастна к убийству "семьей" Мэнсона актрисы Шэрон Тейт в 1969 году. Сам лидер культа отбывает пожизненное заключение за зверское убийство Шэрон Тейт и еще восьми человек.

Фромм была приговорена к пожизненному заключению за то, что направила пистолет на президента Форда во время его встречи с общественностью в городе Сакраменто в Калифорнии.

Агентам удалось скрутить нападавшую прежде, чем она сумела выстрелить. Форд в ходе инцидента не пострадал.

Image caption Чарльз Мэнсон, снимок 1971 года.

Линетт Фромм стала первым человеком, которого судили по специальному федеральному закону, связанному с покушениями на президентов страны. Закон был принят после убийства Джона Кеннеди в 1963 году.

В 1987 году Линетт Фромм ненадолго бежала из тюрьмы в Западной Вирджинии. Свой побег она потом объяснила тем, что "хотела быть ближе" к Мэнсону.