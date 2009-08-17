На большинстве долларов Вашингтона нашли кокаин

Image caption Больше всего кокаина "находится в обращении" в столице США Вашингтоне

Крупнейшее исследование бумажных денег показало, что 95% долларовых банкнот, находящихся в обращении в Вашингтоне, содержат на себе следы кокаина.

Еще два года назад таких банкнот в американской столице было на 20% меньше.

Для проведения исследования ученые из Массачусетского университета использовали купюры, привезенные из 30 городов со всего мира.

По их словам, количество банкнот, на которых можно найти следы кокаина, выросло вместе с общим ростом потребления наркотиков, вызванным сильными стрессами на фоне глобального кризиса.

Следы кокаина могут попадать на бумагу как непосредственно при вдыхании наркотика через свернутую купюру, так и при соприкосновении с другими банкнотами.

Фактор стресса?

Помимо Вашингтона, наибольшее количество кокаина "находится в обращении" в других крупных городах США, таких как Балтимор, Бостон и Детройт.

"К моему удивлению, мы находим на банкнотах все больше и больше кокаина", - говорит руководитель исследования Юган Зуо.

"Я не могу точно сказать, чему именно мы обязаны очередным скачком, но он может быть связан с экономическим кризисом, который оборачивается для людей многочисленными стрессами, и тогда они прибегают к кокаину", - предполагает он.

Помимо американских долларов, ученые исследовали национальную валюту в Бразилии, Канаде, Китае и Японии. Самым "законопослушным" в плане употребления кокаина оказался Китай - лишь 12% китайских банкнот содержали следы наркотика.

В США самым "чистым от кокаина" городом оказался Солт-Лейк-Сити, где расположена штаб-квартира мормонов.