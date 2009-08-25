Продано место на кладбище рядом с Мэрилин Монро

Image caption Желающих "провести вечность рядом с Мэрилин Монро" оказалось немало...

Место для захоронения на кладбище Беверли Хиллз, располагающееся над ячейкой, где покоится прах Мэрилин Монро, продано на интернет-аукционе за 4,6 млн долларов.

В торгах приняло участие более 20 заявок.

Имя покупателя не разглашается. Известны только его инициалы – O.S. Торги начались с отметки в 500 тысяч долларов.

Место непосредственно рядом с Монро было продано в 1992 году издателю журнала Playboy Хью Хефнеру за 75 тыс. долларов.

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Американка выставила на аукцион место на кладбище, где ныне похоронен ее муж и которое располагается над саркофагом Мэрилин Монро.

"Проведите вечность прямо над Мэрилин Монро",- говорится в описании к уникальному торговому предложению.

Саркофаг Монро вмонтирован в кладбищенскую стену и окружен еще несколькими подобными усыпальницами, место в одной из которых и появилось на аукционе.

Элси Пончер, выставившая на продажу могилу своего мужа, заверяет, что переместит его останки, чтобы "освободить место для нового постояльца" на престижном кладбище Лос-Анджелеса.

В интервью журналистам предприимчивая вдова рассказала, что надеется заработать, чтобы погасить кредит в 1,6 млн долларов за дом, расположенный в престижном районе Беверли Хиллс.

По заверениям Пончер, останки ее покойного супруга будут перезахоронены в склепе, предназначенном для нее, а сама она будет кремирована, когда придет ее время.

Муж Элси Пончер – Ричард – скончался 23 года назад в возрасте 81 года. Его характеризовали как удачливого трудолюбивого бизнесмена, который "знал всех гангстеров Лос-Анджелеса".

Быть упокоенным прямо над голливудский секс-символом было последней волей Ричарда Пончера. Похоронен он был лицом вниз, рассказала вдова.