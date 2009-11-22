Серийный убийца в Южной Корее покончил с собой

Image caption Енг Нам Кю повесился в тюремной камере, где провел последние два года в ожидании исполнения приговора

Енг Нам Кю, один из самых жестоких в истории Южной Кореи убийц добровольно ушел из жизни, не дав себя казнить.

Как говорят представители министерства юстиции страны, 40-летний Енг повесился в субботу в тюремной камере, где провел последние два года в ожидании исполнения смертного приговора. Веревку при этом он сделал из сумки для мусора.

Заключенного госпитализировали, однако спустя сутки он скончался в больнице.

К высшей мере Енг Нам Кю был приговорен после того как суд установил, что в 2004 году он убил 13 женщин и детей. Кроме того, он обвинялся в жестоком изнасиловании еще 20 человек.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, погибший оставил после себя посмертную записку, в которой выражал своей страх перед казнью.

В Южной Корее действует институт смертной казни, однако за последние 12 лет ни один смертный приговор не был приведен в исполнение.