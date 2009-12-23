Китайца осудили на 12 лет за съедение редкого тигра

Image caption На Земле осталось менее 1800 особей индокитайских тигров

Китайский крестьянин проведет 12 лет в тюрьме за то, что съел тигра редкой породы.

Кан Ваньнянь, проживающий в одной из южных провинций Китая, говорит, что в феврале этого года просто пошел на рыбалку, по дороге повстречал тигра и был вынужден убить животное в целях самообороны.

Затем он приготовил обед из тигриного мяса и угостил четверых приятелей, которые тоже будут привлечены к ответственности за съедение редкого животного и за недонесение властям о вопиющем случае браконьерства.

Съеденное животное относилось к подвиду индокитайских тигров, или тигров Корбетта, как их называют ученые.

Возможно даже, говорят специалисты, что это была единственная в стране особь этого исчезающего подвида, живущая в дикой природе.

Роковой выстрел

Согласно Ваньняню, он собирал моллюсков, когда из кустов вышел тигр. Ваньнянь выстрелил, не дожидаясь, когда животное бросится на него.

По словам крестьянина, он не знал, что тигр относится к виду, находящемуся на грани исчезновения. К тому же уже темнело, и он не вполне разглядел зверя.

Согласно сообщениям китайских СМИ, Ваньнянь получил 10 лет за убийство тигра и еще два года за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Кроме того, суд провинции Юньнань обязал крестьянина выплатить штраф в размере 480 тысяч юаней (70 тысяч долларов), что для жителя сельской местности является астрономической суммой.

По подсчетам ученых, в дикой природе по всему миру обитают около 1800 индокитайских тигров. В основном - в лесах Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Тайланда и Бирмы.

Единственный, известный ученым, индокитайский тигр в Китае был сфотографирован в 2007 году как раз в том районе, где проживает Кан Ваньнянь.

Таким образом, велика вероятность, что убит именно этот единственный экземпляр.

В течение нескольких месяцев после инцидента ученые ведут наблюдение за местностью в надежде обнаружить других тигров, но пока безрезультатно.