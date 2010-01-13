Безопасного кокаина не бывает, предупреждают ученые

Image caption Медики подчеркивают, что риск для здоровья присутствует, независимо от количества наркотика

Представление о кокаине как о "безопасном наркотике для вечеринок" является мифом и должно быть пересмотрено, утверждают британские эксперты, доказавшие, что 3% внезапных смертей тем или иным образом связаны с употреблением этого наркотика.

Сотрудники британского Фонда сердечно-сосудистых заболеваний уже заявили, что результаты исследования, опубликованные в журнале European Heart Journal, являются подтверждением и напоминанием о том, что употребление кокаина может иметь разрушительные последствия.

Несмотря на то, что исследование проводилось на юго-западе Испании, его авторы утверждают, что результаты вполне можно экстраполировать на всю Европу.

По их словам, проблемы со здоровьем после употребления кокаина могут начаться у каждого - это может быть сердечный приступ, сильная аритмия, инсульт и даже внезапная остановка сердца.

При этом, подчеркивают ученые, эти последствия не зависят от общего здоровья сердечно-сосудистой системы человека, употребившего наркотик.

"Смертельный коктейль"

Подробно изучив обстоятельства 668 внезапных смертей мужчин в возрасте от 21 до 45 лет, медики обнаружили, что более 20 из них связаны с употреблением кокаина.

В большинстве случаев причиной смерти стали нарушения нормальной работы сердца, при этом большинство мужчин оказались курильщиками, а кроме того, вместе с кокаином употребляли и алкоголь.

Руководитель исследования Хоакин Люсена назвал совокупность этих вредных привычек "смертельным коктейлем для сердца".

"Наши результаты показывают, что употребление кокаина вызывает необратимые изменения в сердце и артериях, которые могут привести к внезапной смерти", - сказал он.

Риск для здоровья присутствует вне зависимости от количества употребляемого наркотика, подчеркивают медики. У некоторых погибших от остановки сердца концентрация кокаина в крови была крайне невелика.