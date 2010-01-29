Полные пожилые люди живут дольше худых

Image caption Физические упражнения полезны в любом возрасте, утверждают авторы исследования

Слегка полные пожилые люди могут жить дольше, чем обладающие нормальным весом, считают австралийские исследователи.

Однако серьезное ожирение или излишняя худоба, утверждают они, сокращают жизнь.

Согласно их докладу, опубликованному в журнале Американского гериатрического общества, диета далеко не всегда идет на пользу людям в пожилом возрасте.

Исследование, проведенное на 9200 пациентах, также свидетельствует о том, что сидячий образ жизни сокращает ее для всех категорий людей в этой возрастной группе.

Исследователи Института Западной Австралии пытались ответить на вопрос, какой индекс массы тела оптимален для максимальной продолжительности жизни.

В течение 10 лет исследователи следили за смертностью участников эксперимента, которым в начале его было по 70-75 лет.

Они обнаружили, что люди с высоким индексом массы тела, которых можно квалифицировать как "страдающих от излишнего веса", оказались в группе не только с наименьшим риском смерти, но и наименьшим риском смерти от ряда конкретных болезней: рака, а также кардиологических и хронических респираторных заболеваний.

Процент смертных исходов в этой группе за 10 лет оказался ниже, чем у пожилых людей с "нормальным" весом.

В то же время для людей, страдавших значительным ожирением, вероятность умереть в течение этих 10 лет была выше.

Физические упражнения

"У нас появились большие сомнения по поводу того, нужно ли рекомендовать полным пожилым людям пытаться сбрасывать вес", - руководитель исследования профессор Леон Фликер.

"Наше исследование показывает, что люди, дожившие в добром здравии до 70 лет, имеют иной набор рисков, связанных с ожирением", - говорит профессор Фликер.

Результаты, полученные австралийскими медиками, совпадают с выводами других исследований.

Это важно, поскольку у пожилых людей недоедание может привести к серьезным проблемам профессор Кай-Ти Хау

Сидячий, малоподвижный образ жизни, сокращает ее для всех возрастных групп, увеличивая риск смерти в исследуемый период в два раза для женщин и на четверть для мужчин.

"Физические упражнения действительно имеют значение", - утверждает Леон Фликер.

Авторы отчета считают, что индекс массы тела не совсем верно отражает процент жира в организме пожилого человека.

"Возможно, настало время пересмотреть классификацию этого индекса для пожилых людей", - говорит профессор Фликер.

С ним согласна профессор Оксфордского университета Кай-Ти Хау, отмечающая, что оптимальный вес для пожилых людей на самом деле выше общепринятой нормы.

"Это важно, поскольку у пожилых людей недоедание может привести к серьезным проблемам", - говорит она.

"Для таких людей лучшим индикатором является объем талии, по которому можно судить о жировых отложениях в районе живота", - считает профессор Кай-Ти Хау.