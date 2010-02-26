Пассажир Ryanair съел призовой лотерейный билет

Image caption Ryanair пытается привлечь пассажиров розыгрышами моментальной лотереи

Пассажир бюджетной авиакомпании Ryanair, выигравший в моментальную лотерею на борту самолета, в гневе съел призовой билет после того, как ему отказали в немедленном получении выигрыша.

Мужчина, летевший из Польши в один из провинциальных британских аэропортов, приобрел лотерейный билет в самолете и обнаружил, что его выигрыш составляет 10 тыс евро.

Он предъявил билет бортпроводникам и потребовал немедленной выплаты причитающихся ему денег, в чем ему было отказано.

Разгневанный пассажир, имя которого Ryanair не раскрывает, пригрозил, что в таком случае съест призовой билет.

По словам представителя авиакомпании Стивена Макнамары, некоторые попутчики убеждали счастливчика не горячиться и подождать посадки, а затем разобраться в аэропорту, но пассажир в гневе вошел в раж и съел-таки свой билет.

На благотворительность

Как пояснил Макнамара, для выплаты выигрыша сначала необходимо подтвердить личные данные победителя моментальной лотереи.

Представитель Ryanair заметил, что стюардессы авиакомпании в любом случае не возят с собой наличные для выплаты выигрышей, а сам приз необходимо получить у компании-организатора лотереи.

"За последние два года в моментальную лотерею на борту самолетов Ryanair было выиграно 10 автомобилей, более 300 тыс евро денежных призов и свыше 100 тыс ваучеров на полеты", - продолжил Стивен Макнамара.

Согласно заявлению авиакомпании, невостребованный выигрыш будет пожертвован на нужды одной из благотворительных организаций.