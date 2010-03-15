Кейт Уинслет разошлась с Сэмом Мендесом

Image caption Уинслет и Мендес были женаты почти 7 лет

Актриса Кейт Уинслет развелась со своим мужем, режиссером Сэмом Мендесом, сообщили их юристы.

"Кейт и Сэм с сожалением объявляют о том, что в начале года они разошлись,- говорится в заявлении юридической конторы Schillings. - Развод состоялся по обоюдному согласию".

Уинслет и Мендес оба родом из города Рединга в английском графстве Беркшир.

Кейт, которой 34 года, и 44-летний Сэм сыграли скромную свадьбу на Карибских островах в мае 2003 года.

Это было уже второе замужество Кейт: до этого она была три года замужем за кинорежиссером Джимом Триплтоном.

У Уинслет и Мендес один общий сын, Джо, а от первого брака у Кейт Уинслет есть дочь Миа.

"Обе стороны намерены в полной мере уделять внимание своим детям и просят журналистов не вмешиваться в их частную жизнь",- говорится в заявлении юристов.

Image caption Кейт Уинслет получила "Оскара" за роль в фильме "Чтец"

Звездная пара

Слава пришла к Кейт Уинслет в 1997 году, когда она сыграла романтическую роль в фильме Джеймса Камерона "Титаник".

За эту роль Уинслет была номинирована на "Оскара". Позже номинации на эту награду она получала за фильмы "Разум и чувства", "Айрис", "Вечное сияние чистого разума" и "Как малые дети".

Своего "Оскара" Кейт получила в 2009 году за исполнение женской роли в фильме "Чтец".

Мендес, успешный режиссер театра и кино, получил "Оскара" за фильм 2000 года "Красота по-американски".

Он также снял фильмы "Проклятый путь" и "Дорога перемен".

В 2009 году Кейт Уинслет получила "Золотой глобус" как раз за исполнение роли разочарованной американской домохозяйки 50-х годов в "Дороге перемен".

"Спасибо за режиссуру фильма, дружок, и спасибо за то, что ты каждый день вынимал из нас душу, получая удовольствие от нашей агонии", - сказала Кейт Уинслет на церемонии вручения "Золотого глобуса" в 2009 году, обращаясь к Мендесу.

"Но, положа руку на сердце, я могу сказать, что я обожала каждую секунду работы с тобой, и это заставило меня еще больше полюбить тебя", - добавила она.