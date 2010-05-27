Швейцарец отстаивает в суде право на "горный нудизм"

Image caption Сторонники "горного нудизма" облюбовали швейцарский кантон в прошлом году

В Швейцарии начались судебные слушания по делу о том, имеют ли право граждане путешествовать по горам в обнаженном виде.

Как передает корреспондент Би-би-си из Женевы, это первый подобный процесс с того времени, как администрация швейцарского кантона Аппенцелль-Иннероден законодательно запретила этот вид туризма.

Исковое заявление в суд подал мужчина, который был оштрафован местными сотрудниками правопорядка за то, что разгуливал по горам, "одетый" лишь в массивные альпинистские ботинки и с походным рюкзаком за спиной. Прогулки по территории кантона нагишом стали популярны в прошлом году, особенно среди туристов из соседней Германии. Местное население от этого явно не в восторге.

Немецкоязычный Аппенцелль-Иннероден находится на северо-востоке Швейцарии и считается одним из самых консервативных кантонов страны, его жители крайне религиозны.

Мужчина-швейцарец, чье дело слушается в суде, подвергся штрафу на сумму в 200 франков. Как утверждали очевидцы, он голым пересек поляну, на которой устроили пикник жители одного из горных сел.

Согласно швейцарским федеральным законам, публичный нудизм не является преступлением, так что у истца есть неплохие шансы выиграть дело. В зале суда мужчина появился одетым, более того - застегнутым на все пуговицы. Процесс обещает быть затяжным.