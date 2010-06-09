Забытое платье принцессы Дианы продано на аукционе

Image caption Дизайнеры не подумали о том, что, выходя из машины, Диана будет наклоняться...

Платье, ознаменовавшее трансформацию будущей принцессы Дианы из застенчивой девушки в супругу будущего короля, продано с аукциона за 192 тысячи фунтов стерлингов (277 тысяч долларов).

В этом наряде из черной тафты 19-летняя леди Диана Спенсер появилась в 1981 году на своей первой официальной вечеринке в качестве невесты принца Уэльского, на торжественном приеме в Королевской опере.

Теперь платье, за которое аукционеры надеялись выручить 50 тысяч фунтов и которое было продано почти вчетверо дороже, уедет из Лондона в музей моды в Чили.

До этого на протяжении 20 лет оно лежало, забытое всеми, в гараже человека, который его создал. Впоследствии, кстати, дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль (20 лет назад они были парой) шили для Дианы и свадебное платье.

Проще сшить новое

Image caption Цена платья оказалась намного выше, чем полагали аукционеры

Фотографии будущей невесты, выходящей из лимузина в черном длинном платье с глубоким фигурным декольте, тут же оказались на первых полосах газет и незамедлительно сделали Диану самой гламурной представительницей британской монаршей семьи.

С приближением королевского бракосочетания принцесса вернула платье на переделку, так как она похудела. Однако дизайнеры решили, что проще сшить новое, чем ушить, - и оригинал остался пылиться в черном мешке для мусора в гараже Дэвида Эмануэля.

Его бывшая супруга Элизабет в своей книге о свадебном платье принцессы пишет: "Превращение было невероятным. Когда она появилась, то выглядела как воспитательница детского сада, которой и была, а теперь стала похожа на кинозвезду. Мы дали ей платье и маленькую подходящую шаль, чтобы она могла укрыться вечером, - и она ушла".

"Мы как-то не подумали о том, что когда Диана будет наклоняться - а ей приходилось наклоняться, когда она выходила из машины, - вырез получится весьма значительным. Мы просто решили, что выглядит она великолепно", - продолжает автор.

За океан и обратно

Image caption Это было невероятное превращение, утверждает дизайнер

Чилийский музей моды купил платье на распродаже, устроенной Элизабет и Дэвидом Эмануэль в центре Лондона из вещей, которые они обнаружили в своих архивах.

"Высокие цены, которые предлагались сегодня, отражают непрекращающуюся историю любви к принцессе Диане, которая была не только символом моды и прекрасной принцессой, но и филантропом, тронувшим жизни такого количества людей, - говорит аукционер Керри Тейлор. - Черное платье купил Хорхе Ярур, который основал в Сантьяго музей моды мирового уровня".

"Я знаю, что теперь об этом платье будут заботиться в должной мере, особенно учитывая, что последние два десятилетия оно провело в мусорном мешке в гараже Дэвида, - добавляет Тейлор. - Я говорила с Яруром после торгов, и он объявил, что после своей смерти завещает не только это платье, но и все остальные важные платья Дианы, которыми владеет, он завещает Кенсингтонскому дворцу, и мне очень приятно знать, что когда-нибудь оно вернется домой".