Живодер, усадивший кота в микроволновку, сядет в тюрьму

  • 6 ноября 2010
Черно-белая кошка (архивное фото)
Image caption Пострадавшая кошка отходит от психологической травмы в приюте (архивное фото)

Британец Колин Шерлок приговорен к тюремному заключению за то, что посадил в микроволновку собственную кошку.

В суде Шерлок признал себя виновным в жестоком обращении с животным, а именно в том, что без необходимости причинил кошке страдания.

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