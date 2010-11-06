Живодер, усадивший кота в микроволновку, сядет в тюрьму

Image caption Пострадавшая кошка отходит от психологической травмы в приюте (архивное фото)

Британец Колин Шерлок приговорен к тюремному заключению за то, что посадил в микроволновку собственную кошку.

В суде Шерлок признал себя виновным в жестоком обращении с животным, а именно в том, что без необходимости причинил кошке страдания.