Оскопленного мальчика растили как девочку

Image caption Из-за инцидента Брюс сменил пол и стал Брендой

В больнице, где рожала Джанет Реймер, ее муж Рон задал обычный в таких случаях вопрос: "мальчик или девочка?" Ему ответили: "мальчики-близнецы!" Вначале это было правдой.

Малыши появились на свет в Канаде в 1966 году. У обоих были мужские хромосомы XY. Как и женские хромосомы XX, они определяют пол человека, его внешний вид и гормональную систему.

Брюс и Брайан Реймеры росли нормальными мальчиками. У них лишь обнаружились проблемы с мочеиспусканием. По совету врачей родители повезли их в больницу на обрезание.

Во время операции из-за неисправности оборудования Брюс получил сильный удар током, который полностью уничтожил его пенис.

"Я думала, что обрезание делают простым лезвием, - вспоминает Джанет. - Я бы не дала на него согласия, если бы знала, что при этом используют электричество".

Операцию Брайана отменили, и обоих сыновей забрали домой.

Идеальный эксперимент?

Спустя несколько месяцев Джанет и Рон увидели по телевизору выступление доктора Джона Мани. Он специализируется на психологии людей, переменивших пол. По мнению ученого, не биология, а воспитание делает человека мужчиной или женщиной.

Мать отмечает, что ее дочь лучше соблюдает чистоту, чем ее брат. С другой стороны, Бренда ведет себя как сорванец, проявляет излишнюю для девочки физическую силу Доктор Мани о бывшем мальчике

Джанет написала доктору Мани, и тот пригласил Брюса в свою клинику в Балтиморе, решив использовать его для подтверждения своей теории.

Психолог был убежден, что Брюс будет более счастлив как женщина, пусть даже не способная родить, чем как мужчина без мужского достоинства. 3 июля 1967 года Брюса окончательно кастрировали и дали ему женское имя Бренда.

Доктор Мани убеждал родителей, что ради успеха о перемене пола не должны узнать ни Бренда, ни ее брат-близнец.

Психолог регулярно следил за перевоплощением бывшего мальчика.

"Мать отмечает, что ее дочь лучше соблюдает чистоту, чем ее брат. В отличие от него, она не переносит беспорядка, - записал доктор Мани в своем дневнике. - С другой стороны, Бренда часто ведет себя как сорванец, проявляет излишнюю для девочки физическую силу, упрямство и стремление господствовать над другими детьми".

В 1975 году, когда близнецам было 9 лет, доктор Мани опубликовал свои наблюдения. Он объявил, что его эксперимент увенчался полным успехом.

"Бренда ведет себя как нормальная, хотя и слишком активная девочка, - писал психолог. - Она разительно отличается по манерам от своего грубоватого брата. Ничто не напоминает об их былой идентичности".

Одинокая девочка

Однако, достигнув переходного возраста, Бренда стала подумывать о самоубийстве.

"Я видела, что Бренда несчастлива и очень одинока, - вспоминает Джанет. - Она была мужеподобна, и мне не удавалось привить ей женственность. Она росла почти без подруг. Сверстники смеялись над нее, обзывали дикаркой".

Родители перестали водить дочь к доктору Мани и однажды объявили ей, что она родилась мальчиком. Спустя несколько недель она попросила называть ее Дэвидом.

Брюс-Бренда-Дэвид перенес операцию по восстановлению мужских половых органов, а потом даже женился. Он не мог сделать свою жену беременной, но стал любящим отчимом ее трех детей от предыдущего брака.

В интересах сохранения его анонимности врачи дали ему имя Джон/Джейн. Этот случай попал в литературу по медицине и психологии, где он описывается как удачный пример лечения гермафродитов или мужчин, лишившихся пениса.

Депрессия

После тридцати лет Дэвид стал все чаще впадать в депрессию. Он потерял работу с расстался с женой.

Весной 2002 года его брат Брайан умер от передозировки наркотиков. В мае 2004 года, когда Дэвиду исполнилось 38 лет, полиция сообщила Джанет и Рону, что их сын покончил с собой.

Дети демонстрируют удивительную способность приспосабливаться к разным жизненным обстоятельствам Полли Кармайкл<br>педиатр

Случаев, подобных истории Джона/Джейн, относительно немного.

Сотрудница детской больницы Great Ormond Street в Лондоне Полли Кармайкл отметила, что во многих случаях удается обеспечить человеку счастливое будущее, поскольку дети, по ее словам, демонстрируют удивительную способность приспосабливаться к разным жизненным обстоятельствам.