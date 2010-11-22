США: раскрыто убийство практикантки в 2001 году

Image caption Исчезновение Чандры Леви стало сенсацией, но о нем почти забыли после событий 11 сентября 2001 года

Американский суд признал Ингмара Гуандике, иммигранта из Сальвадора, виновным в убийстве практикантки Чандры Леви в 2001 году.

Леви, 1977 года рождения, приехала в столицу США из Калифорнии на шестимесячную практику в Федеральном управлении тюрем.

Пропала она 30 апреля 2001 года во время утренней пробежки в вашингтонском парке.

Скандал

Сразу после исчезновения Чандры американские средства массовой информации сообщили о том, что пропавшую девушку связывали романтические отношения с женатым калифорнийским конгрессменом-демократом Гэри Кондитом.

Кондит утверждал первоначально, что он просто дружил с Чандрой Леви, однако потом перестал отрицать то, что между ними был любовные отношения.

Это преступление вызвало широкий общественный резонанс в США. Полиция несколько раз допрашивала конгрессмена, но в конце концов подозрения в отношении его причастности к убийству были сняты.

Однако Кондит растерял поддержку избирателей и впоследствии не был переизбран в конгресс США.

Слабые улики

Image caption 27-летний Ингмар Гуандике признался сокамерникам в убийстве

Ингмар Гуандике не признал себя виновным в убийстве 24-летней Чандры Леви, чье тело было найдено в парке Рок-крик в Вашингтоне спустя год после ее исчезновения.

В ходе процесса сторона обвинения признала тот факт, что у нее отсутствуют показания свидетелей или физические доказательства причастности Гуандике к убийству Леви.

Его адвокаты утверждали, что он стал козлом отпущения в результате неудачно проведенного расследования.

Однако обвинители представили свидетельства того, что Гуандике рассказывал своим сокамерникам, что он совершил это убийство. В ходе процесса они строили свои доказательства на том, что картина убийства Чандры Леви повторяла особенности двух других дел, по которым сальвадорец был осужден за нападения на женщин.

Ингмар Гуандике в настоящее время отбывает 10-летний срок в тюрьме Аделанто по этим двум делам о вооруженных нападениях на женщин. Теперь ему грозит пожизненное заключение.