Город в Арканзасе засыпало мертвыми птицами

Image caption Орнитологи бьются над разгадкой "ливня из черных дроздов"

Новый год в небольшом американском городке Биби в штате Арканзас начался с загадочного происшествия: в новогоднюю ночь с неба упало более тысячи мертвых черных дроздов, усыпав крыши и дворы города.

Орнитологи бьются над разгадкой этого "птичьего ливня". Среди выдвигаемых версий – удар молнии в птичью стаю или град.

Комиссия штата Арканзас по рыбе и дикой природе (AFGC) стала получать сообщения о падающих с неба птицах около половины двенадцатого ночи.

К полуночи территория радиусом в два километра в городе Биби была усеяна тушками птиц.

Как предположила орнитолог комиссии Карен Роув, птицы могли попасть под град, произошедший в более высоких слоях атмосферы, или же в стаю дроздов могла ударить молния.

Она высказала сомнение в том, что птицы могли отравиться.

"Поскольку речь идет лишь об одной стае черных дроздов, которые упали с неба, то вряд ли они чем-то были отравлены, однако установить, от чего они погибли – токсических веществ или удара - сможет только аутопсия", - сказала специалист AFGC.

Около 65 тушек забрали специалисты для установления причины гибели птиц.

Как раз в этот день по Арканзасу и соседним штатам прокатился смерч, от которого погибли семь человек, однако местные орнитологи пока не знают, связано ли с ним то, что произошло с птицами.