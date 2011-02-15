Малайка спасла мужа от тигра с помощью половника

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тигр атаковал мужчину недалеко от дома, расположенного в джунглях

Встреча жителя северной Малайзии с тигром чуть не окончилась смертельным исходом – если бы не вмешательство его жены.

Она появилась на месте происшествия, размахивая деревянным половником, после чего хищник убежал.

Искалеченный Тамбун Гедиу, восстанавливающий свои силы в больнице, безуспешно пытался ударить тигра и уверяет, что супруга спасла ему жизнь.

Лесники надеются найти напавшего на него хищника и отправить его вглубь необитаемых, непроходимых джунглей в северном штате Перак.

"Даже не пошевельнулся"

"Я преследовал белку и присел, чтобы выстрелить в нее, когда увидел тигра. Тогда я понял, что меня выследили", - рассказал Гедиу после операции.

Тигр атаковал его недалеко от дома, расположенного в джунглях – там, где поселилось местное племя Джахай.

Мужчина попробовал влезть на дерево, чтобы уйти от животного, однако тигр стащил его на землю.

Его жена, 55-летняя Хан Бесау, услышала крик и выбежала из кухни, угрожая тигру половником.

"Я был в ужасе и изо всех сил попытался ударить животное по морде, однако оно даже не пошевельнулось", - цитирует слова Тамбуна Гедиу газета New Straits Times.

"Мне пришлось бороться с ним, чтобы отвести от себя его челюсти, и он растерзал бы меня до смерти, если бы моя жена не пришла", - объясняет пострадавший.

Он стал первым жителем деревни, на которого напал тигр.

По словам директора департамента дикой природы и национальных парков штата Перак Шабрины Мохд Шариф, в местных джунглях водится около двух сотен тигров.