Род Стюарт в восьмой раз стал отцом

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Род Стюарт женился на Пенни Ланкастер в 2007 году

У 66-летнего Рода Стюарта родился восьмой ребенок. Жена рок-звезды Пенни Ланкастер родила в среду мальчика.

В заявлении супругов отмечается, что они испытывают "гордость и волнение". Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Эйден является вторым ребенком Стюарта и Ланкастер. Их первому сыну Алистеру пять лет.

Другие шесть детей Рода Стюарта родились от его предыдущих спутниц жизни.

Пара не могла естественным образом зачать ребенка, а потому 39-летняя Ланкастер прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Любовь к женщинам и детям

Манекенщица Пенни Ланкастер – третья супруга Рода Стюарта. Они женились в Италии в 2007 году после десятилетней совместной жизни.

Первая жена певца Алана Хэмилтон родила Стюарту сына и дочь. В 1987 году подруга Стюарта модель Келли Эмберг родила дочь.

Вторая жена певца Рейчел Хантер родила двух детей от плодовитого певца.

Кроме того, у Стюарта еще в начале 1960-х годов родилась внебрачная дочь Сара, которая воспитывалась в приемной семье.

Род Стюарт получил известность сначала в составе Jeff Beck Group, затем в Faces. Однако наибольший успех ему принесла сольная карьера.