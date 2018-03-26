Пожар в торговом центре в Кемерове: число жертв выросло до 64

ПО состоянию на 22:00 МСК опознаны 25 погибших при пожаре в Кемерове, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб по ликвидации ЧС.

Согласно официальному списку, составленному судмедэкспертами, среди опознанных 13 детей.

В целом число погибших оценивается в 64; шесть человек, пропавших без вести, еще не найдены.

Для многих тел потребуется генетическая экспертиза, поскольку останки обгорели. Как ожидается, опознание всех погибших может занять более недели.

Первые похороны жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" планируются в среду.

С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.