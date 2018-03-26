Пожар в торговом центре в Кемерове: число жертв выросло до 64

Задержан сотрудник ЧОПа, подозреваемый в отключении системы оповещения при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили в Следственном комитете.
Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, на данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.
Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим в Кемерове
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение по погибшим в Кемерове во время пожара, сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее Кирилл выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что во вторник, 27 марта, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды.
Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли и пострадали многие люди. Трагедия усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали дети. Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы он приклонил свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила в понедельник, что любые попытки ограничения информации о трагедии в Кемерово, в том числе требования к родственникам погибших со стороны властей подписывать документы о неразглашении, вызывают глубокое беспокойство."Власти отреагировали так, как привыкли поступать в последнее время, – созданием завесы секретности и сокрытием информации. Тайна следствия обоснована там, где огласка может привести к утрате важных улик или разглашению конфиденциальных данных. В случае с трагедией в Кемерово – это вопрос риторический", – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев."Право на информацию – основополагающее право человека, и власти должны предоставить такую информацию во всей полноте", – добавил он.
Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов заявил РБК, что намерен выплатить семьям погибших по 3 млн рублей. Он сообщил также, что собирается в ближайшее время создать благотворительный фонд для поддержки семей погибших, а также готов взять на себя все затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших.
Ранее сообщалось, что собственник сгоревшего здания собирается выплатить за каждого погибшего по 1 млн рублей. Кроме того, по миллиону рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов.
Не в первый раз российские федеральные телеканалы сообщают о больших происшествиях с большой задержкой: подробно рассказывать о пожаре в кемеровском торговом центре Первый канал, "Россия 1" и НТВ начали только на следующий день после трагедии. Сотрудники телеканалов объяснили Би-би-си, что не хотели сеять панику до объявления официальных сообщений о жертвах.
Ведущие новостей на российских федеральных телеканалах в понедельник вечером появились на экране в черном: ведущие "Вестей" и программы "Время" Эрнест Мацкявичюс и Кирилл Клейменов - в черных костюмах и галстуках, женщины, в том числе ведущая ток-шоу "60 минут" на России-1 Ольга Скобеева и ее гостья Мария Захарова - в черных костюмах и платьях..
Одетыми в черное были и члены российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым: в репортажах с заседания показали минуту молчания, объявленную премьер-министром.
Первый канал и Россия-1 показывают ролики с одинаковым хэштегом "Кемерово, мы с тобой".
Однако всероссийский траур по жертвам пожара в Кемерове пока так и не объявлен. По опыту прошлых лет можно сделать вывод о неписаном правиле: если погибших меньше 100, то общероссийский траур обычно не объявляется, но при этом официальный траур в пострадавшем регионе длится не один, а три дня.
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника. По данным следователей, в начале пожара охранник ТЦ отключил систему оповещения, а пожарные выходы были заблокированы.
В Кемерове зажигают свечи в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Следственный комитет объяснил, зачем с родственников берут подписки о неразглашении
В своем телеграм-канале Следственный комитет России сообщил, что подписание "бумаг о соблюдении секретности" близкими погибших предусмотрено законодательством и продиктовано интересами потерпевших. Однако в сообщении нет ссылок на какую-либо статью уголовно-процессуального либо уголовного кодекса.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился отменить все развлекательные мероприятия на территории республики в знак солидарности с кемеровчанами:
В знак солидарности с губернатором и жителями Кемеровской области, где с 27 по 29 марта объявлен траур, на ближайшие три дня в республике и на местном телевидении будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, упомянула трагедию в Кемерове и выразила соболезнования россиянам.
"У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали огромный вклад в великую историю своей страны, наши мысли сегодня - с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерове в Сибири", - сказала Мэй (цитата РИА Новости).
Ранее свои соболезнования России в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" выразили президент Финляндии Саули Ниинистё, посол Израиля в Москве Гарри Корен, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, посольство Беларуси в Москве.
Телеграммы с соболезнованиями направили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Меркель призналась, что сообщения о последствиях пожара в Кемерове ужаснули ее.
Президент Сербии Александр Вучич в телеграмме Путину предложил оказать России помощь.
Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано высказал соболезнования на странице ведомства в "Твиттере". Слова поддержки со стороны правительства Испании распространил МИД страны.
Сочувствие россиянам выразил также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, прилетевший в Москву на встречу с Путиным.
К вечеру вторника к числу государств, приславших свои соболезнования, присоединился Египет.
ТРЦ "Зимняя вишня" освободили от проверок на соблюдение правил пожарной безопасности в 2016 году в рамках реформы по снижению числа проверок бизнеса. Из-за реформы инпекторы по пожарной безопасности теперь действуют скорее как "консультанты", а не как проверяющие
В торговом центре остается шесть очагов, где температура превышает 200 градусов, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
По его словам, четвертый этаж ТЦ к настоящему времени разобран на 70%. Все остальные помещения на других этажах проверены - погибших и пострадавших там нет.
23 погибших опознаны
23 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" опознаны, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
Всего, по последним данным, при пожаре погибли 64 человека.
По словам Аксенова, в настоящее время в больницах остаются 13 пострадавших, еще 45 человек после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал РБК, что практика закрывать двери в кинозал во время сеанса существует - некоторые кинотеатры делают это, чтобы избежать штрафов со стороны минкультуры и дистрибьюторов.
Такие штрафы грозят кинотеатрам в том случае, если число зрителей в зале окажется больше, чем количество проданных на сеанс билетов, пояснил он.
"Кинотеатры сейчас находятся под мощным "дамокловым мечом" со стороны минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал", - отметил Березин.
Белый дом: "Эта новость разбивает сердце"
Представитель Белого дома в ходе телефонного звонка, посвященного высылке российских дипломатов из США, принес соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
"Позвольте мне отойти от регламента и сказать несколько слов о том, что не касается нашего телефонного разговора. Я от имени американского народа хочу принести свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово. Эта новость разбивает сердце", - сказал он (цитата РИА Новости).
Совладелец торгового центра: есть версия поджога в детской комнате
Совладелец торгового центра "Зимняя вишня" Денис Штенгелов заявил газете "Ведомости", что одной из основных версий пожара является поджог:
У меня есть данные от сотрудников ТРЦ, они склоняются к версии поджога в детской комнате: кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал
"Мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом"
Председатель Европейского совета Дональд Туск опубликовал в "Твиттере" сообщение на русском языке, выразив соболезования российскому народу в связи с трагедией в Кемерове.
Сегодня мы,Европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово, в Западн… twitter.com/i/web/status/9…
Люди несут цветы и свечи к представительству Кемеровской области в Москве
Охраной ТЦ "Зимняя вишня" занимался ЧОП "Центр защиты"
Би-би-си стало известно название ЧОП, занимавшегося охраной сгоревшего торгового центра -это "Центр защиты".
По телефонному номеру организации трубку взял мужчина, который представился бывшим директором ЧОПа. Он отказался давать комментарии по поводу трагедии, уточнив только, что "Центр защиты" заключил контракт с ТЦ с 1 января 2018 года.
Москва выплатит за каждого погибшего еще по 1 млн рублей
Федеральное правительство выделит семьям погибших при пожаре в Кемерове по миллиону рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, - в размере 1 млн рублей за каждого погибшего", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Ранее решение о региональной выплате в таком же размере было принято в администрации Кемеровской области.
Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщал также, что по миллиону рублей за каждого погибшего семьям выплатит собственник ТЦ "Зимняя вишня".
Папа римский молится о погибших в Кемерове
Папа римский Франциск глубоко опечален трагедией в Кемерове и выражает свои соболезнования близким погибших.
"Понтифик особенно опечален известием о гибели многочисленных детей, за души которых неустанно молится. Франциск выражает сочувствие и солидарность властям и спасателям, которые помогают пострадавшим и продолжают поиск пропавших без вести", - говорится в тексте послания, распространенного службой печати Святого престола (цитата по ТАСС).
В результате пожара в Кемерове погибли двое детей из Томска, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
"Двое детей из Томска - Арина и Артём, восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерово, в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. Дети найдены погибшими, с их родственниками работают психологи МЧС России", - цитируют они сообщение пресс-службы.
СК: пожарные выходы в ТЦ были заблокированы
В Следственном комитете сообщили о том, что пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы. Также были допущены серьезные нарушения при вводе ТЦ в эксплуатацию и в процессе его работы.
"На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", - говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура проверит все ТЦ страны с развлекательными центрами
В связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман поручил региональным прокурорам "провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры".
Особое внимание должно быть уделено наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения.
"В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны", - говорится в сообщении ведомства.
МВД: данные о погибших в Кемерове могут быть не окончательными
Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" может быть не окончательным. Об этом на Общественном совете в МВД сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
Один из подписчиков паблика "ВКонтакте" "Регион-42 Кемерово"Денис Юрьев пишет:
"Только что был на областной станции переливания. По крови, в том числе с отрицательным резусом, сказали : "НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ! Сдано столько сколько можно, возможно понадобится, но не раньше 4 апреля".
Песков назвал абсурдом запрет на плохие новости на ТВ
Версии о том, что на федеральных телеканалах есть запрет на плохие новости, абсурдны, в выпусках на центральном ТВ трагедия в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, освещалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это совершенная глупость", - сказал Песков в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си с просьбой прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне не было сюжетов о трагедии в Кемерове, и озвучиваемую в связи с этим версию о том, что на центральном ТВ есть запрет на плохие новости.Песков заявил, что сам видел сюжеты о Кемерово в новостных программах. "Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Я не знаю, что обсуждается, я видел материалы про это", - сказал он."Что касается запрета на плохие новости - это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса".
Сетка федеральных каналов была изменена только днем в понедельник. До этого в российском телеэфире шли в том числе развлекательные программы.
Песков о всероссийском трауре: пока ничего не могу сказать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерове. "Я пока не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что объявлен траур в Кемеровской области, трехдневный. По федеральному - пока не могу ничего сказать", - цитируют Пескова российские агентства.
Он также заявил, что cчитает некорректным вопрос о каких-либо претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву из-за ситуации с пожаром в Кемерове.
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Опознаны 25 погибших. Из них 13 детей
ПО состоянию на 22:00 МСК опознаны 25 погибших при пожаре в Кемерове, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб по ликвидации ЧС.
Согласно официальному списку, составленному судмедэкспертами, среди опознанных 13 детей.
В целом число погибших оценивается в 64; шесть человек, пропавших без вести, еще не найдены.
Для многих тел потребуется генетическая экспертиза, поскольку останки обгорели. Как ожидается, опознание всех погибших может занять более недели.
Первые похороны жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" планируются в среду.
С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.
Задержан сотрудник ЧОПа, подозреваемый в отключении системы оповещения при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили в Следственном комитете.
Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, на данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.
Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим в Кемерове
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение по погибшим в Кемерове во время пожара, сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее Кирилл выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что во вторник, 27 марта, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды.
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила в понедельник, что любые попытки ограничения информации о трагедии в Кемерово, в том числе требования к родственникам погибших со стороны властей подписывать документы о неразглашении, вызывают глубокое беспокойство."Власти отреагировали так, как привыкли поступать в последнее время, – созданием завесы секретности и сокрытием информации. Тайна следствия обоснована там, где огласка может привести к утрате важных улик или разглашению конфиденциальных данных. В случае с трагедией в Кемерово – это вопрос риторический", – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев."Право на информацию – основополагающее право человека, и власти должны предоставить такую информацию во всей полноте", – добавил он.
Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов заявил РБК, что намерен выплатить семьям погибших по 3 млн рублей. Он сообщил также, что собирается в ближайшее время создать благотворительный фонд для поддержки семей погибших, а также готов взять на себя все затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших.
Ранее сообщалось, что собственник сгоревшего здания собирается выплатить за каждого погибшего по 1 млн рублей. Кроме того, по миллиону рублей будет выделено из регионального и федерального бюджетов.
Туск: европейцы скорбят вместе с российским народом
Почему российские федеральные каналы не сразу заговорили о трагедии в Кемерове
Петр Козлов
Русская служба Би-би-си
Не в первый раз российские федеральные телеканалы сообщают о больших происшествиях с большой задержкой: подробно рассказывать о пожаре в кемеровском торговом центре Первый канал, "Россия 1" и НТВ начали только на следующий день после трагедии. Сотрудники телеканалов объяснили Би-би-си, что не хотели сеять панику до объявления официальных сообщений о жертвах.Прочесть по теме
Ведущие новостей на российских федеральных телеканалах в понедельник вечером появились на экране в черном: ведущие "Вестей" и программы "Время" Эрнест Мацкявичюс и Кирилл Клейменов - в черных костюмах и галстуках, женщины, в том числе ведущая ток-шоу "60 минут" на России-1 Ольга Скобеева и ее гостья Мария Захарова - в черных костюмах и платьях..
Одетыми в черное были и члены российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым: в репортажах с заседания показали минуту молчания, объявленную премьер-министром.
Первый канал и Россия-1 показывают ролики с одинаковым хэштегом "Кемерово, мы с тобой".
Однако всероссийский траур по жертвам пожара в Кемерове пока так и не объявлен. По опыту прошлых лет можно сделать вывод о неписаном правиле: если погибших меньше 100, то общероссийский траур обычно не объявляется, но при этом официальный траур в пострадавшем регионе длится не один, а три дня.
Пожар в Кемерове: что известно на данный момент
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника. По данным следователей, в начале пожара охранник ТЦ отключил систему оповещения, а пожарные выходы были заблокированы.Прочесть по теме
В Кемерове зажигают свечи в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Следственный комитет объяснил, зачем с родственников берут подписки о неразглашении
В своем телеграм-канале Следственный комитет России сообщил, что подписание "бумаг о соблюдении секретности" близкими погибших предусмотрено законодательством и продиктовано интересами потерпевших. Однако в сообщении нет ссылок на какую-либо статью уголовно-процессуального либо уголовного кодекса.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился отменить все развлекательные мероприятия на территории республики в знак солидарности с кемеровчанами:
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, упомянула трагедию в Кемерове и выразила соболезнования россиянам.
"У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали огромный вклад в великую историю своей страны, наши мысли сегодня - с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерове в Сибири", - сказала Мэй (цитата РИА Новости).
Ранее свои соболезнования России в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" выразили президент Финляндии Саули Ниинистё, посол Израиля в Москве Гарри Корен, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, посольство Беларуси в Москве.
Телеграммы с соболезнованиями направили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Меркель призналась, что сообщения о последствиях пожара в Кемерове ужаснули ее.
Президент Сербии Александр Вучич в телеграмме Путину предложил оказать России помощь.
Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано высказал соболезнования на странице ведомства в "Твиттере". Слова поддержки со стороны правительства Испании распространил МИД страны.
Сочувствие россиянам выразил также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, прилетевший в Москву на встречу с Путиным.
К вечеру вторника к числу государств, приславших свои соболезнования, присоединился Египет.
Пожар в Кемерове: запись камер видеонаблюдения в ТЦ "Зимняя вишня"
Каникулы для бизнеса: почему ТЦ в Кемерове не проверяли пожарные инспекторы
ТРЦ "Зимняя вишня" освободили от проверок на соблюдение правил пожарной безопасности в 2016 году в рамках реформы по снижению числа проверок бизнеса. Из-за реформы инпекторы по пожарной безопасности теперь действуют скорее как "консультанты", а не как проверяющиеПрочесть по теме
Очаги пожара в основном потушены
В торговом центре остается шесть очагов, где температура превышает 200 градусов, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
По его словам, четвертый этаж ТЦ к настоящему времени разобран на 70%. Все остальные помещения на других этажах проверены - погибших и пострадавших там нет.
23 погибших опознаны
23 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" опознаны, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
Всего, по последним данным, при пожаре погибли 64 человека.
По словам Аксенова, в настоящее время в больницах остаются 13 пострадавших, еще 45 человек после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал РБК, что практика закрывать двери в кинозал во время сеанса существует - некоторые кинотеатры делают это, чтобы избежать штрафов со стороны минкультуры и дистрибьюторов.
Такие штрафы грозят кинотеатрам в том случае, если число зрителей в зале окажется больше, чем количество проданных на сеанс билетов, пояснил он.
"Кинотеатры сейчас находятся под мощным "дамокловым мечом" со стороны минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал", - отметил Березин.
Белый дом: "Эта новость разбивает сердце"
Представитель Белого дома в ходе телефонного звонка, посвященного высылке российских дипломатов из США, принес соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
"Позвольте мне отойти от регламента и сказать несколько слов о том, что не касается нашего телефонного разговора. Я от имени американского народа хочу принести свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово. Эта новость разбивает сердце", - сказал он (цитата РИА Новости).
Совладелец торгового центра: есть версия поджога в детской комнате
Совладелец торгового центра "Зимняя вишня" Денис Штенгелов заявил газете "Ведомости", что одной из основных версий пожара является поджог:
"Мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом"
Председатель Европейского совета Дональд Туск опубликовал в "Твиттере" сообщение на русском языке, выразив соболезования российскому народу в связи с трагедией в Кемерове.
Люди несут цветы и свечи к представительству Кемеровской области в Москве
Охраной ТЦ "Зимняя вишня" занимался ЧОП "Центр защиты"
Би-би-си стало известно название ЧОП, занимавшегося охраной сгоревшего торгового центра -это "Центр защиты".
По телефонному номеру организации трубку взял мужчина, который представился бывшим директором ЧОПа. Он отказался давать комментарии по поводу трагедии, уточнив только, что "Центр защиты" заключил контракт с ТЦ с 1 января 2018 года.
Москва выплатит за каждого погибшего еще по 1 млн рублей
Федеральное правительство выделит семьям погибших при пожаре в Кемерове по миллиону рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, - в размере 1 млн рублей за каждого погибшего", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Ранее решение о региональной выплате в таком же размере было принято в администрации Кемеровской области.
Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщал также, что по миллиону рублей за каждого погибшего семьям выплатит собственник ТЦ "Зимняя вишня".
Папа римский молится о погибших в Кемерове
Папа римский Франциск глубоко опечален трагедией в Кемерове и выражает свои соболезнования близким погибших.
"Понтифик особенно опечален известием о гибели многочисленных детей, за души которых неустанно молится. Франциск выражает сочувствие и солидарность властям и спасателям, которые помогают пострадавшим и продолжают поиск пропавших без вести", - говорится в тексте послания, распространенного службой печати Святого престола (цитата по ТАСС).
В результате пожара в Кемерове погибли двое детей из Томска, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
"Двое детей из Томска - Арина и Артём, восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерово, в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. Дети найдены погибшими, с их родственниками работают психологи МЧС России", - цитируют они сообщение пресс-службы.
СК: пожарные выходы в ТЦ были заблокированы
В Следственном комитете сообщили о том, что пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы. Также были допущены серьезные нарушения при вводе ТЦ в эксплуатацию и в процессе его работы.
"На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", - говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура проверит все ТЦ страны с развлекательными центрами
В связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман поручил региональным прокурорам "провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры".
Особое внимание должно быть уделено наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения.
"В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны", - говорится в сообщении ведомства.
МВД: данные о погибших в Кемерове могут быть не окончательными
Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" может быть не окончательным. Об этом на Общественном совете в МВД сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
Один из подписчиков паблика "ВКонтакте" "Регион-42 Кемерово"Денис Юрьев пишет:
"Только что был на областной станции переливания. По крови, в том числе с отрицательным резусом, сказали : "НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ! Сдано столько сколько можно, возможно понадобится, но не раньше 4 апреля".
Песков назвал абсурдом запрет на плохие новости на ТВ
Версии о том, что на федеральных телеканалах есть запрет на плохие новости, абсурдны, в выпусках на центральном ТВ трагедия в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, освещалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это совершенная глупость", - сказал Песков в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си с просьбой прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне не было сюжетов о трагедии в Кемерове, и озвучиваемую в связи с этим версию о том, что на центральном ТВ есть запрет на плохие новости.Песков заявил, что сам видел сюжеты о Кемерово в новостных программах. "Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Я не знаю, что обсуждается, я видел материалы про это", - сказал он."Что касается запрета на плохие новости - это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса".
Сетка федеральных каналов была изменена только днем в понедельник. До этого в российском телеэфире шли в том числе развлекательные программы.
Песков о всероссийском трауре: пока ничего не могу сказать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерове. "Я пока не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что объявлен траур в Кемеровской области, трехдневный. По федеральному - пока не могу ничего сказать", - цитируют Пескова российские агентства.
Он также заявил, что cчитает некорректным вопрос о каких-либо претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву из-за ситуации с пожаром в Кемерове.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим
Траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово продлится три дня, сообщили Интерфаксу в пресс-службе областной администрации.
"Траур 27, 28 и 29 марта", - сказал сотрудник пресс-службы.
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