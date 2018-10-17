взрыв в Керчи

Взрыв в колледже в Керчи признали терактом

В колледже в Керчи сработало взрывное устройство, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Известно о гибели 10 человек, счет раненым идет на десятки. СКР возбудил дело о теракте. По его данным, бомба была начинена металлическими предметами.

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Коротко

  1. В политехническом колледже Керчи на востоке Крыма в среду прогремел взрыв
  2. Погибли по меньшей мере десять человек, около 50 человек ранены
  3. По данным НАК, произошел подрыв неустановленного взрывного устройства

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Режим ЧС

МЧС Крыма объявило в республике режим чрезвычайной ситуации.

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Администрация Керчи ограничила движение общественного транспорта в районе взрыва, сообщили на официальном сайте городской администрации, передает Интерфакс.

Согласно сообщению, движение ограничено на двух автобусных и одном троллейбусном маршруте.

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с терактом в республике объявят трехдневный траур.

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На местном YouTube-канале kerchnettv опубликовано видео с рассказом очевидца. Говорит, что на первом этаже колледжа произошел взрыв, а на втором была слышна стрельба.

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Следствие квалицифировало происшествие как теракт

Следственный комитет тоже заявил, что в Керчи произошел теракт. По соответствующей статье возбудили уголовное дело. Как сообщает ведомство, сработавшее взрывное устройство было начинено металлическими предметами. По данным следствия, большинство пострадавших - подростки.

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Издание "Керчь.ФМ" передает, что к зданию колледжа подъехали бронетранспортеры и военные.

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МЧС направило из Краснодарского края к месту происшествия в Керчи три вертолета Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.

Кроме того, из Жуковского запланирован вылет самолета МЧС в Симферополь.

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"Настоящий теракт как в Беслане"

Издание Kerch.com.ru опубликовало видео с директором колледжа Ольгой Гребенниковой. Во время взрыва она была в отъезде.

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Срочно!Росгвардия: в колледже произошел теракт

Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже был совершен теракт.

"Те события, которые произошли в Керчи, в полном объеме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта", - заявил он.

"Причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших" стал взрыв самодельного взрывного устройства, добавил представитель ведомства.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте рассматривается. По его словам, Владимир Путин поручил ряду ведомств, в том числе ФСБ, принять экстренные меры.

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Первые сообщения о взрыве в Керчи поступили вскоре после 12:30 по московскому времени, а час спустя Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

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