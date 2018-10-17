Взрыв в колледже в Керчи признали терактом
В колледже в Керчи сработало взрывное устройство, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Известно о гибели 10 человек, счет раненым идет на десятки. СКР возбудил дело о теракте. По его данным, бомба была начинена металлическими предметами.
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Коротко
- В политехническом колледже Керчи на востоке Крыма в среду прогремел взрыв
- Погибли по меньшей мере десять человек, около 50 человек ранены
- По данным НАК, произошел подрыв неустановленного взрывного устройства
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МЧС Крыма объявило в республике режим чрезвычайной ситуации.
Администрация Керчи ограничила движение общественного транспорта в районе взрыва, сообщили на официальном сайте городской администрации, передает Интерфакс.
Согласно сообщению, движение ограничено на двух автобусных и одном троллейбусном маршруте.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с терактом в республике объявят трехдневный траур.
На местном YouTube-канале kerchnettv опубликовано видео с рассказом очевидца. Говорит, что на первом этаже колледжа произошел взрыв, а на втором была слышна стрельба.
Следствие квалицифировало происшествие как теракт
Следственный комитет тоже заявил, что в Керчи произошел теракт. По соответствующей статье возбудили уголовное дело. Как сообщает ведомство, сработавшее взрывное устройство было начинено металлическими предметами. По данным следствия, большинство пострадавших - подростки.
Издание "Керчь.ФМ" передает, что к зданию колледжа подъехали бронетранспортеры и военные.
МЧС направило из Краснодарского края к месту происшествия в Керчи три вертолета Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.
Кроме того, из Жуковского запланирован вылет самолета МЧС в Симферополь.
"Настоящий теракт как в Беслане"
Издание Kerch.com.ru опубликовало видео с директором колледжа Ольгой Гребенниковой. Во время взрыва она была в отъезде.
Срочно!Росгвардия: в колледже произошел теракт
Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже был совершен теракт.
"Те события, которые произошли в Керчи, в полном объеме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта", - заявил он.
"Причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших" стал взрыв самодельного взрывного устройства, добавил представитель ведомства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте рассматривается. По его словам, Владимир Путин поручил ряду ведомств, в том числе ФСБ, принять экстренные меры.
Первые сообщения о взрыве в Керчи поступили вскоре после 12:30 по московскому времени, а час спустя Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.