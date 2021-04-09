Королева Елизавета и принц Филипп
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Мир скорбит о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II

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Хроника

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  1. За месяц до столетия

    Приц Филипп скончался, не дожив месяц до своего столетнего юбилея.

    Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, принц был источником вдохновения для бесчисленного множества молодых людей.

  2. Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет

    Принц Филипп

    Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. В заявлении Букингемского дворца говорится, что герцог Эдинбургский мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

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  3. Умер принц Филипп

    Мы начинаем онлайн-трансляцию в связи со смертью принца Филиппа

    Сегодня Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

    В распространенном вскоре после полудня по Гринвичу заявлении Букингемского дворца говорится: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке".

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