Мир скорбит о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II

Сегодня Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

В распространенном вскоре после полудня по Гринвичу заявлении Букингемского дворца говорится: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке".