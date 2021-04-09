Мир скорбит о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. В заявлении Букингемского дворца говорится, что герцог Эдинбургский мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.
Хроника
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За месяц до столетия
Приц Филипп скончался, не дожив месяц до своего столетнего юбилея.
Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, принц был источником вдохновения для бесчисленного множества молодых людей.
Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет
Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. В заявлении Букингемского дворца говорится, что герцог Эдинбургский мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.Прочесть по теме
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Сегодня Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.
В распространенном вскоре после полудня по Гринвичу заявлении Букингемского дворца говорится: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке".