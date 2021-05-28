“Президент Лукашенко проинформирует президента (Путина) об истории с самолетом. Также, наверняка, будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске”, - сказал 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Адвокаты Сапеги до сих пор не смогли попасть в СИЗО КГБ, где содержится девушка, и встретиться с ней. Они также не были ознакомлены с документами, касающимися ее задержания и материалами дела, сообщил Би-би-си ее адвокат Александр Филанович.

Предполагается, что обвинение ей предъявят 31 мая.

25 мая София дала признательные показания, заявив, что она администрировала телеграм-канал “Черная книга Беларуси”, который публикует личные данные белорусских силовиков, судей и чиновников. Этот канал в Беларуси признан экстремистским. Сапегу арестовали на два месяца и перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО КГБ в Минске.

Российские власти пообещали обеспечить Сапегу юридической помощью. “Мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты", - сказал Дмитрий Песков.

26 мая родители Сапеги встретились с консулом России в Беларуси Романом Поповым. По словам консула, у Сапеги нет следов пыток, но она находится в подавленном психологическом состоянии, отметил в разговоре с Би-би-си отчим Софии Сергей Дудич. “Консул рассказывал о деталях встречи с Софией, когда они получили к ней доступ 25 мая. В общих чертах он пояснил, что она жива-здорова, слава богу, никаких изменений нет [на теле]. Они посодействовали в передаче личных вещей, предметов гигиены, продуктов [в СИЗО]”, - говорит Сергей Дудич. По словам Дудича, как София давала показания - под давлением или нет, никто не комментирует. “На момент посещения консул не видел это видео [с признательными показаниями Сапеги]. Консул сказал, правда или нет [то, что София сказала на видео], они будут прикладывать все усилия, чтобы вытащить ее. Мы надеемся на помощь президентов республики Беларуси и России, надеемся, что они не захотят ломать жизнь столь молодого человека”.

Родители Сапеги не верят тому, что сказала Софья на видео с признательными показаниями, которое было записано в СИЗО КГБ. “Даже друзья мне звонили и говорили - “тетя Аня, вы видите, это не свойственная ей манера”. Она раскачивается, глаза в небе. Как будто боится что-то забыть. Я увеличила [видео] насколько это было возможно - вроде бы [выглядит она] нормально”, - говорит мать Сапеги Анна Дудич.