Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири в интервью радиостанции Newstalk назвал вынужденную посадку в Минске лайнера, который летел 23 мая из Афин в Вильнюс, "государственным угоном самолета". Борт был направлен в минский аэропорт из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Би-би-си отвечает на основные вопросы о том, как самолет, который летел из Афин в Вильнюс, оказался на земле в Минске и какие последствия может иметь эта вынужденная посадка.
Хроника
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“Президент Лукашенко проинформирует президента (Путина) об истории с самолетом. Также, наверняка, будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске”, - сказал 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Адвокаты Сапеги до сих пор не смогли попасть в СИЗО КГБ, где содержится девушка, и встретиться с ней. Они также не были ознакомлены с документами, касающимися ее задержания и материалами дела, сообщил Би-би-си ее адвокат Александр Филанович.
Предполагается, что обвинение ей предъявят 31 мая.
25 мая София дала признательные показания, заявив, что она администрировала телеграм-канал “Черная книга Беларуси”, который публикует личные данные белорусских силовиков, судей и чиновников. Этот канал в Беларуси признан экстремистским. Сапегу арестовали на два месяца и перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО КГБ в Минске.
Российские власти пообещали обеспечить Сапегу юридической помощью. “Мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты", - сказал Дмитрий Песков.
26 мая родители Сапеги встретились с консулом России в Беларуси Романом Поповым. По словам консула, у Сапеги нет следов пыток, но она находится в подавленном психологическом состоянии, отметил в разговоре с Би-би-си отчим Софии Сергей Дудич. “Консул рассказывал о деталях встречи с Софией, когда они получили к ней доступ 25 мая. В общих чертах он пояснил, что она жива-здорова, слава богу, никаких изменений нет [на теле]. Они посодействовали в передаче личных вещей, предметов гигиены, продуктов [в СИЗО]”, - говорит Сергей Дудич. По словам Дудича, как София давала показания - под давлением или нет, никто не комментирует. “На момент посещения консул не видел это видео [с признательными показаниями Сапеги]. Консул сказал, правда или нет [то, что София сказала на видео], они будут прикладывать все усилия, чтобы вытащить ее. Мы надеемся на помощь президентов республики Беларуси и России, надеемся, что они не захотят ломать жизнь столь молодого человека”.
Родители Сапеги не верят тому, что сказала Софья на видео с признательными показаниями, которое было записано в СИЗО КГБ. “Даже друзья мне звонили и говорили - “тетя Аня, вы видите, это не свойственная ей манера”. Она раскачивается, глаза в небе. Как будто боится что-то забыть. Я увеличила [видео] насколько это было возможно - вроде бы [выглядит она] нормально”, - говорит мать Сапеги Анна Дудич.
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Протасевич и его девушка Софья Сапега арестованы Главным управлением Следственного комитета Беларуси по одному и тому же делу, сказал источник Би-би-си. Им вменяют статьи 342, 293 и 130 — об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Максимальный срок по ним — 15 лет лишения свободы.
27 мая с Протасевичем впервые встретилась его адвокат Инесса Оленская. В каком изоляторе он содержится, она из-за подписки о неразглашении сообщить отказалась.
"Роман просил передать, что со здоровьем у него все хорошо. Он также попросил передать ему книги на русском или белорусском языке. В камере у него есть телевизор, он видел новости о своем задержании", — рассказала Би-би-си Оленская.
Майкл О`Лири в ярости
Гендиректор Ryanair Майкл О`Лири написал довольно гневное письмо об инциденте с самолетом. Тезисно:
ФБР расследует посадку самолета в Минске
Об этом стало известно сегодня утром. Формально, на том основании, что в самолете Ryanair из Афин в Вильнюс летел один гражданин США
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Сегодня же суд в Минске решит, что делать с Юлией Чернявской. Она вдова сооснователя главного белорусского сайта TUT.by. Сейчас сайт заблокирован, а 15 связанных с ним человек задержаны - предположительно по подозрению в преступлении, связанном с налогами. Юлию Чернявскую сегодня или отпустят или тоже предъявят обвинение
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Доброе утро, дорогие читатели, с вами Андрей Козенко, и мы начинаем наш онлайн про главное событие сегодняшнего дня: президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются сегодня в Сочи. Официальная повестка дня — экономика, но события последних дней трудно будет не заметить. Беларусь стала самой обсуждаемой в мире страной после принудительной посадки самолета Ryanair из Афин в Вильнюс и после ареста летевших там экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.