Королева перед встречей с Лиз Трасс
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Члены королевской семьи собираются в замке Балморал на фоне опасений за здоровье Елизаветы II

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Хроника

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  1. Королева Елизавета II под медицинским наблюдением в Балморале. Врачи обеспокоены состоянием ее здоровья

    Королев

    "После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", - сообщил Букингемский дворец. Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская отправились в шотландскую резиденцию Елизаветы II вместе с герцогом Кембриджским.

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  2. Здравствуйте!

    Мы начинаем рассказывать о происходящем в Великобритании после того, как врачи выразили обеспокоенность в связи с состоянием королевы Елизаветы II.

    В четверг утром Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, отдыхающая в замке Балморал в Шотландии, помещена под наблюдение врачей.

    Quote Message: "Ее Величеству рекомендовано оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему находится в Балморале и чувствует себя комфортно". from Букингемский дворец
    Букингемский дворец

    Еще во вторник 96-летняя королева самостоятельно принимала отставку Бориса Джонсона и возлагала премьерские полномочия на Лиз Трасс, хотя специально для этого обоим пришлось лететь в Шотландию.

    А уже в среду стало известно, что Елизавета II отказалась от присутствия на совещании собственного Тайного совета, которое проходило онлайн. Врачи посоветовали ей отдохнуть.

    В Балморал прибывают члены королевской семьи, в том числе ее дети и внуки.

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