Члены королевской семьи собираются в замке Балморал на фоне опасений за здоровье Елизаветы II

Мы начинаем рассказывать о происходящем в Великобритании после того, как врачи выразили обеспокоенность в связи с состоянием королевы Елизаветы II.

В четверг утром Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, отдыхающая в замке Балморал в Шотландии, помещена под наблюдение врачей.

Quote Message: "Ее Величеству рекомендовано оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему находится в Балморале и чувствует себя комфортно". from Букингемский дворец "Ее Величеству рекомендовано оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему находится в Балморале и чувствует себя комфортно". Букингемский дворец

Еще во вторник 96-летняя королева самостоятельно принимала отставку Бориса Джонсона и возлагала премьерские полномочия на Лиз Трасс, хотя специально для этого обоим пришлось лететь в Шотландию.

А уже в среду стало известно, что Елизавета II отказалась от присутствия на совещании собственного Тайного совета, которое проходило онлайн. Врачи посоветовали ей отдохнуть.

В Балморал прибывают члены королевской семьи, в том числе ее дети и внуки.