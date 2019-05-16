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Путин об акциях против храма в Екатеринбурге: не нужно перетягивать канат
В Екатеринбурге с начала недели идут протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера. За три дня полицейские задержали почти 100 противников стройки, а забор, который протестующие пытались снести, заменили на капитальный. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос населения.
Коротко
- Строительство храма уже согласовано градостроительным советом и, по планам властей, должно быть завершено к 2023 году
- Протесты начались в понедельник после установки забора вокруг сквера. Собравшиеся на акцию пытались его сломать
- За три дня в городе задержали 96 человек, из них 21 арестован
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Работы продолжаются
Несмотря на то что мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос населения, строительные работы продолжаются.
Директор фонда Святой Екатерины и инициатор строительства Александр Андреев сказал Интерфаксу: "На данный момент у нас не было команды что-то приостанавливать".
Инициативу Путина о проведении голосования среди жителей Андреев не комментировал.
Сотрудники полиции охраняют новую ограду вокруг сквера
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Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос после критики Путина
Администрация Екатеринбурга на фоне протестов горожан намерена провести опрос населения на тему строительства храма на Октябрьской площади.
Опросить жителей предложил президент России Владимир Путин, и меньше чем через час мэрия отреагировала на его слова.
"Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее".
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Путин о конфликте вокруг храма: не нужно перетягивать канат
"Если речь о жителях этого района, их мнение нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте", - заявил российский президент.
Молебна не будет
Запланированный на сегодня молебен рядом с местом строительства храма отменен.
"Молебна сегодня действительно не будет. В сквере рядом с местом строительства нельзя проводить какие-либо массовые мероприятия, когда обстановка напряжена до предела. Кроме того, любое такое мероприятие должно быть согласовано" ,- рассказали в местной епархии.
Изначально молебен собирались провести 14 мая, а потом перенесли на 16 мая.
Опрос: против строительства храма выступают 52% горожан
Согласно результатам опроса екатеринбургского фонда "Социум", отрицательно или скорее отрицательно к строительству храма на месте сквера относятся 51,7% горожан.
Положительно или скорее положительно - 28,4% опрошенных.
Исследование было проведено 14-16 мая, опрошены были 300 жителей Екатеринбурга.
Ранее Фонд святой Екатерины публиковал данные опроса, согласно которому за строительство храма выступали 41,1% жителей Екатеринбурга, а против - 21,1%.
98 человек привлекли к административной ответственности
В управлении МВД по Свердловской области уточнили, что протоколы об административных правонарушениях были составлены против 98 участников протестов.
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга ранее сообщали, что 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.
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Вслед за общественными деятелями, музыкантами и писателями (читайте здесь) о своей позиции по ситуации в Екатеринбурге начали заявлять местные бренды.
Свою поддержку противникам строительства выразили сеть парфюмерных гипермаркетов "Золотое яблоко", ювелирный бренд Avgvst, магазин молодежной одежды Hard Store и другие компании.
Издание "The Village Екатеринбург" пишет, что несколько городских предпринимателей привозили протестующим у сквера еду и воду.
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Сегодня забор вокруг сквера... огородили забором
Кремль считает действия силовиков в Екатеринбурге оправданными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых ведомств в Екатеринбурге были реакцией на провокацию.
"И в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения. Это естественно вызывает соответствующие действия силовых ведомств", - сказал он.
Отвечая на вопрос, насколько оправдан был силовой сценарий, представитель Кремля заявил: "Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях".