Путин об акциях против храма в Екатеринбурге: не нужно перетягивать канат

Администрация Екатеринбурга на фоне протестов горожан намерена провести опрос населения на тему строительства храма на Октябрьской площади.

Опросить жителей предложил президент России Владимир Путин, и меньше чем через час мэрия отреагировала на его слова.

"Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее".