Сообщают , что у "Мегафона" в Москве есть некоторые проблемы со связью в районе места проведения акции. У других операторов все нормально пока. МТС, рассказали в эфире "Дождя", рассылал своим абонентам смски, в которых обещал 31-го стабильную связь.

Проблемы со связью были на всех крупных протестах в последнее время. Тогда Би-би-си удалось выяснить, что колл-центр одного из операторов "большой тройки" получил письмо со следующим текстом: "Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций - Би-би-си) отключена по требованию силовых ведомств".