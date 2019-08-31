Прямой эфир
Московские митинги 31 августа. Что происходит
Вот уже несколько недель в Москве продолжаются акции протеста, начавшиеся после отказа регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Несколько из акций протеста закончились массовыми разгонами и задержаниями. Следственный комитет расследует дело о "массовых беспорядках", по которому проходит 14 человек. 31 августа, за неделю до выборов, назначен очередной не согласованный властями митинг. Русская служба Би-би-си следит за событиями в режиме онлайн-трансляции.
Прямая трансляция
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На нашем Youtube-канале начинается прямая трансляция с сегодняшних протестов и фестивалей. Корреспонденты Би-би-си в прямом эфире расскажут и покажут, что происходит в Москве
Тем временем в Кремле
В Кремле Владимир Путин встречается с Рамзаном Кадыровым, который недавно открыл самую большую в Европе мечеть.
Путин: Это действительно самая большая в Европе?
Кадыров: Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле.
Путин: Самая красивая в мире – это в Петербурге.
Кадыров: Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович.
Во время прошлых протестных митингов Путин погружался на батискафе и катался на мотоцикле с "Ночными волками".
Post update
Алексея Навального пока нет на Чистых прудах. Он недавно вышел из спецприемника и открывает для себя новые уголки своего района.
На Сахарова
Наш корреспондент Анастасия Голубева сейчас на Сахарова, где должен проходить фестиваль, организованный мэрией.
Тут можно покататься на лодке, поиграть в футбол и купить мороженое.
Post update
Пока что на Чистых прудах одиночные пикеты
Более мягкое обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение программисту Айдару Губайдулину, арестованному за "массовые беспорядки" 27 июля.Его обвиняют в покушении на насилие в отношении представителя власти.
Пока он все еще проходит обвиняемым и по делу об участи в массовых беспорядках (максимальное наказание по этой статье - 8 лет лишения свободы), правда, его адвокат в разговоре с ОВД-Инфо сказал, что в ближайшее время это обвинение могут снять.
А будет ли связь?
Сообщают, что у "Мегафона" в Москве есть некоторые проблемы со связью в районе места проведения акции. У других операторов все нормально пока. МТС, рассказали в эфире "Дождя", рассылал своим абонентам смски, в которых обещал 31-го стабильную связь.
Проблемы со связью были на всех крупных протестах в последнее время. Тогда Би-би-си удалось выяснить, что колл-центр одного из операторов "большой тройки" получил письмо со следующим текстом: "Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций - Би-би-си) отключена по требованию силовых ведомств".
На Пушкинской
Сергей Горяшко
Корреспондент Би-би-си
На Пушкинской - внезапно одиночный пикет НОДа. И больше там никого нет.
"Я буду здесь находиться, пока будет угроза госпереворота", — сказала пикетчица.
Тихо на Трубной и Рождественском бульваре: ни протестующих, ни оцепления, ни полицейских патрулей. Три автозака стоят напротив Трубной площади. Проход с самой площади на Цветной бульвар перекрыт полицейским забором. По бульварам одиноко бродят съемочные группы других телеканалов.
Обыски у Егора Жукова
Силовики пришли с обысков в квартиру, где живет студент ВШЭ Егор Жуков, фигурант так называемого "дела 212". Как рассказал адвокат Жукова Илья Новиков "Новой газете", в тот момент дома были только несовершеннолетний брат Егора и бабушка. Родители находились за городом - они срочно возвращаются, а адвокаты были на следственных действиях в изоляторе.
Илья Новиков сказал, что у защиты сложилось впечатление, что обыск специально начали в тот момент, когда на квартире никого не было. "Нас на это время заманили в ИВС", - сказал он.
На Чистых
У метро Чистые пруды - это заявленная точка начала прогулки - пока проходит фестиваль "Цветочный джем". Он не слишком многочисленный.
Зато на месте уже достаточно машин с полицией и традиционный автомобиль с камерой 360.
Пока что у памятника Грибоедову больше журналистов, чем активистов. Одна женщина развернула плакат "Политзаключенным - свободу". В эфире "Дождя" она сказала: "Меня возмутило, что людей, которые вышли на мирные акции, обвинили в участии в каких-то беспорядках, людей продолжают преследовать из-за их политической позиции".
Кстати, участники предыдущих протестных акций рассказали Би-би-си о своих впечатлениях - подробнее читайте здесь: Я помню эти хлесткие удары дубинками". Рассказы избитых протестующих в Москве
Галямина вышла на свободу
За несколько часов до начала несогласованного шествия на свободу вышла муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина - закончился ее третий подряд административный арест.
Она пока не сказала, присоединится ли к анонсированным на сегодня протестам.
Прогулка по бульварам vs кулинарные баттлы
Добрый день, сегодня очередная предвыборная суббота, которую вы можете провести с нами. Мы будем внимательно следить за событиями в Москве, где оппозиция анонсировала прогулку от метро Чистые пруды по бульварам. Власти города шествие не согласовали.
Мэрия же проводит сегодня фестиваль "PRO лето": обещают концерты, встречи с популярными блогерами, выступления военных оркествром и кулинарные баттлы.
Наши корреспонденты будут работать на обоих мероприятиях, а в 14.00 вы сможете посмотреть спецэфир на нашем ютуб-канале.