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Московские митинги 31 августа. Что происходит

Вот уже несколько недель в Москве продолжаются акции протеста, начавшиеся после отказа регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Несколько из акций протеста закончились массовыми разгонами и задержаниями. Следственный комитет расследует дело о "массовых беспорядках", по которому проходит 14 человек. 31 августа, за неделю до выборов, назначен очередной не согласованный властями митинг. Русская служба Би-би-си следит за событиями в режиме онлайн-трансляции.

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Прямая трансляция

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  1. Live

    На нашем Youtube-канале начинается прямая трансляция с сегодняшних протестов и фестивалей. Корреспонденты Би-би-си в прямом эфире расскажут и покажут, что происходит в Москве

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  2. Тем временем в Кремле

    В Кремле Владимир Путин встречается с Рамзаном Кадыровым, который недавно открыл самую большую в Европе мечеть.

    Путин: Это действительно самая большая в Европе?

    Кадыров: Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле.

    Путин: Самая красивая в мире – это в Петербурге.

    Кадыров: Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович.

    Во время прошлых протестных митингов Путин погружался на батискафе и катался на мотоцикле с "Ночными волками".

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  3. Post update

    Алексея Навального пока нет на Чистых прудах. Он недавно вышел из спецприемника и открывает для себя новые уголки своего района.

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  4. На Сахарова

    Наш корреспондент Анастасия Голубева сейчас на Сахарова, где должен проходить фестиваль, организованный мэрией.

    Тут можно покататься на лодке, поиграть в футбол и купить мороженое.

    Сахарова
    Copyright: BBC
    Сахарова
    Copyright: BBC

  5. Post update

    Пока что на Чистых прудах одиночные пикеты

    Фото Болдырева
    Copyright: BBC

  6. Более мягкое обвинение

    Следственный комитет предъявил обвинение программисту Айдару Губайдулину, арестованному за "массовые беспорядки" 27 июля.Его обвиняют в покушении на насилие в отношении представителя власти.

    Пока он все еще проходит обвиняемым и по делу об участи в массовых беспорядках (максимальное наказание по этой статье - 8 лет лишения свободы), правда, его адвокат в разговоре с ОВД-Инфо сказал, что в ближайшее время это обвинение могут снять.

  7. А будет ли связь?

    Сообщают, что у "Мегафона" в Москве есть некоторые проблемы со связью в районе места проведения акции. У других операторов все нормально пока. МТС, рассказали в эфире "Дождя", рассылал своим абонентам смски, в которых обещал 31-го стабильную связь.

    Проблемы со связью были на всех крупных протестах в последнее время. Тогда Би-би-си удалось выяснить, что колл-центр одного из операторов "большой тройки" получил письмо со следующим текстом: "Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций - Би-би-си) отключена по требованию силовых ведомств".

  8. На Пушкинской

    Сергей Горяшко

    Корреспондент Би-би-си

    На Пушкинской - внезапно одиночный пикет НОДа. И больше там никого нет.

    "Я буду здесь находиться, пока будет угроза госпереворота", — сказала пикетчица.

    Тихо на Трубной и Рождественском бульваре: ни протестующих, ни оцепления, ни полицейских патрулей. Три автозака стоят напротив Трубной площади. Проход с самой площади на Цветной бульвар перекрыт полицейским забором. По бульварам одиноко бродят съемочные группы других телеканалов.

    Пушка
    Copyright: BBC
    НОД
    Copyright: BBC

  9. Обыски у Егора Жукова

    Силовики пришли с обысков в квартиру, где живет студент ВШЭ Егор Жуков, фигурант так называемого "дела 212". Как рассказал адвокат Жукова Илья Новиков "Новой газете", в тот момент дома были только несовершеннолетний брат Егора и бабушка. Родители находились за городом - они срочно возвращаются, а адвокаты были на следственных действиях в изоляторе.

    Илья Новиков сказал, что у защиты сложилось впечатление, что обыск специально начали в тот момент, когда на квартире никого не было. "Нас на это время заманили в ИВС", - сказал он.

  10. На Чистых

    У метро Чистые пруды - это заявленная точка начала прогулки - пока проходит фестиваль "Цветочный джем". Он не слишком многочисленный.

    Зато на месте уже достаточно машин с полицией и традиционный автомобиль с камерой 360.

    Пока что у памятника Грибоедову больше журналистов, чем активистов. Одна женщина развернула плакат "Политзаключенным - свободу". В эфире "Дождя" она сказала: "Меня возмутило, что людей, которые вышли на мирные акции, обвинили в участии в каких-то беспорядках, людей продолжают преследовать из-за их политической позиции".

    Кстати, участники предыдущих протестных акций рассказали Би-би-си о своих впечатлениях - подробнее читайте здесь: Я помню эти хлесткие удары дубинками". Рассказы избитых протестующих в Москве

    На Чистых
    Copyright: BBC

  11. Галямина вышла на свободу

    За несколько часов до начала несогласованного шествия на свободу вышла муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина - закончился ее третий подряд административный арест.

    Она пока не сказала, присоединится ли к анонсированным на сегодня протестам.

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  12. Прогулка по бульварам vs кулинарные баттлы

    Добрый день, сегодня очередная предвыборная суббота, которую вы можете провести с нами. Мы будем внимательно следить за событиями в Москве, где оппозиция анонсировала прогулку от метро Чистые пруды по бульварам. Власти города шествие не согласовали.

    Мэрия же проводит сегодня фестиваль "PRO лето": обещают концерты, встречи с популярными блогерами, выступления военных оркествром и кулинарные баттлы.

    Наши корреспонденты будут работать на обоих мероприятиях, а в 14.00 вы сможете посмотреть спецэфир на нашем ютуб-канале.

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