Как проходит последний день голосования по поправкам к Конституции России

На Красной площади задержали активистов, которые выложили своими телами число "2036" на брусчатке, сообщает "Дождь ". До 2036 года президент Владимир Путин сможет находиться у власти в случае вступления в силу поправок к Конституции. Сегодня - последний день голосования по поправкам.

По данным "Дождя" в акции участвовали муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.