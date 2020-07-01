Прямой эфир
Как проходит последний день голосования по поправкам к Конституции России
В России начался последний день голосования по внесению поправок в Конституцию страны. Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходит этот день.
В России начался последний день голосования по внесению поправок в Конституцию страны. Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходит этот день.
Прямая трансляция
time_stated_uk
На Красной площади задержали активистов
На Красной площади задержали активистов, которые выложили своими телами число "2036" на брусчатке, сообщает "Дождь". До 2036 года президент Владимир Путин сможет находиться у власти в случае вступления в силу поправок к Конституции. Сегодня - последний день голосования по поправкам.
По данным "Дождя" в акции участвовали муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.
Неофициальные экзитполы в Москве и Петербурге
Движение "Нет" проводит экзитполы в Москве и Петербурге. В Москве о поддержке поправок заявили 58% проголосовавших, против – 42%.
В Петербурге – 52% "за" и 48% "против". По данным движения, ответить на вопрос согласились около 60% опрошенных.
Официальных данных о том, как голосуют россияне, пока нет, но ЦИК ранее в среду сообщил, что явка превысила 55%.
Как профсоюз московской подземки отчитывался о голосовании
Накануне Би-би-си рассказывала о том, как как руководители первичных организаций профсоюза московского метрополитена отчитывались о голосовании по поправкам в Конституцию.
В Подмосковье во время голосования раздавали деньги
Хотя ЦИК утверждает, что каких-либо серьезных нарушений на голосовании замечено не было, корреспондент Би-би-си неожиданно стал свидетелем выдачи денег в здании колледжа в подмосковном Лыткарино, где идет голосование.
Организаторы выдачи денег "узникам ВОВ" на избирательном участке от комментариев отказались. В администрации города уверяют, что выборы идут "красиво, ровно" и предлагают "не смешивать все в один котел".
Что за иностранцы наблюдают за голосованием в России?
"Высокие стандарты", "уровень выше, чем в Германии" - такими словами голосование по поправкам в Конституцию описывают приехавшие в Россию международные эксперты. Хотя на "референдуме" и не предусмотрено участие иностранных наблюдателей, визиты гостей из Европы на избирательные участки освещали государственные СМИ.
Большинство приглашенных тесно связаны с Россией, некоторые из них известны за рубежом ультраправыми взглядами. Подробнее об этом - в материале Би-би-си.
ЦИК оценил явку в 55%
По последним данным Центризбиркома, за шесть дней явка на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию составила 55,22%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, такая явка свидетельствует о том, что возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок голосования и его форма оказались для людей удобными.
"И каждый мог выбрать, где ему проголосовать с помощью "Мобильного избирателя", когда и, тем более, каким образом - на самом участке или вне помещения для голосования. Или как в Москве и Нижегородской области попробовать проголосовать дистанционно. У всех такое право и такие возможности были", - сказала Памфилова.
Путин проголосовал
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции, которые позволят ему остаться во главе государства до 2036 года.
Он проголосовал на избирательном участке в здании Российской академии наук (он все время там голосует).
Никаких заявлений он делать не стал, отмечает Интерфакс.
Доброе утро!
Русская служба Би-би-си начинает онлайн-трансляцию, посвященную последнему дню голосования о внесении изменений в российскую Конституцию и подведению итогов плебисцита.