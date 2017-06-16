Аресты после теракта в Лондоне: хроника событий

Лондонская полиция объявила о задержании 12 человек, возможно, причастных или имеющих отношение к нападению в центре британской столицы в субботу вечером, в результате которого погибли семь и были ранены более 45 человек. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих.
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На этом мы заканчиваем освещать нападения в центре Лондона в режиме прямой онлайн-трансляции. Краткое обобщение основных фактов, известных на данный момент, вы можете прочитать здесь.
"Мы знали его как примерного семьянина"
ReutersCopyright: Reuters
Соседи одного из предполагаемых нападавших по многоквартирному дому в Баркинге на востоке Лондона вспоминают покойного как семьянина, который при этом порой вел себя не слишком нормально.
"Он был несколько необычным... Я бы даже сказал, что он был ненормальным", - заметил в беседе с Би-би-си сосед Асим Уддин.
"Порой он парковался на наших местах, и я останавливал его, а он в ответ: "Знаешь, что? Всегда нужно идти против системы"! - добавляет Уддин, оговариваясь, что подозреваемый никогда не говорил об экстремистских взглядах публично.
Другой сосед, пожелавший не называть своего имени, сказал Би-би-си, что знает всех, кто живет в квартирах рядом: "У нас хорошие отношения, мы всех знаем, как семья".
"Я видел его с детьми, слышал, как он шутит", - добавил сосед.
При этом, утверждает жилец многоэтажки в Баркинге, подозреваемый любил спорить с имамом в разгар проповеди в местной мечети.
"Ему говорили: не прерывай его, спроси потом, но он не соглашался, и его пришлось вывести", - вспоминает сосед, добавляя, что и представить не мог, что его вспыльчивый знакомый был способен на нападение.
Uber отвергает сообщения о завышенных ценах на свои такси
После того как несколько пользователей соцсетей пожаловались на компанию Uber, утверждая, что та взвинтила цены на такси и "наживается" на свидетелях и пострадавших, компания поспешила сообщить об отключении "пикового тарифа" сразу после нападения.
"В Манчестере таксисты развозили людей задаром - в Лондоне Uber поднял цены ночью. Омерзительно. Позорно. Непростительно", - написал Джон Бишоп в "Твиттере".
"Как только мы узнали о происшествии, мы немедленно отключили пиковый тариф в районе нападений", - ответил официальный представитель британского отделения Uber.
Мобильное приложение такси обычно включает пиковый коэффициент стоимости в случаях, когда в каком-то районе резко возрастает число заказов.
Полиция задержала еще двух человек в Ист-Хэме на востоке Лондона
Полиция провела рейд в квартире в лондонском районе Ист-Хэм, задержав еще двух человек, сообщают свидетели.
Как сообщает Пресс Ассосиэйшн, местные жители видели несколько десятков вооруженных полицейских, проникнувших в квартиру над магазином около 14:00 по Лондону (16:00 по Москве).
Местный житель Малик Руф видел, как один из задержанных впоследствии мужчин выскочил из окна на уступ.
По словам другой очевидицы Шиммы Али, в доме кричала женщина, туда пришли не менее 20 полицейских, а окно обыскиваемой комнаты находилось под прицелом снайпера.
"Это ужасает - мы не ожидали у нас в районе ничего подобного. У нас очень многонациональный район, тут никогда не было проявлений расизма", - говорит Али.
На данный момент здание оцеплено полицией.
Мать пострадавшего рассказала, что кричал нападавший
Мать одного из пострадавших во время нападения в центре Лондона Элизабет О'Нил рассказала о том, что кричали вооруженные ножами нападавшие. Ее 23-летний сын Дэниел О'Нил находится в больнице с ножевым ранением.
"Он буквально на секунду вышел из бара, и мужчина подбежал к нему и сказал: "Это за мою семью, это за ислам!" и воткнул в него нож". "Я все еще в шоке. Не могу до конца поверить, что это произошло. Эти люди говорят, что они делают это во имя Бога, но это насмешка. Они черствые люди, варвары и совершенные трусы", - рассказала Элизабет О'Нил.
BBCCopyright: BBC
Британские политики поддержали мэра Лондона после критики Трампа
Британские политики выразили поддержку мэру Лондона Садику Хану, на которого после нападения в центре Лондона обрушился с критикой президент США Дональд Трамп, заявив, что нельзя оставаться спокойными после таких атак.
Представители других партий (Хан - лейборист) выступили в защиту мэра. Лидер либеральных демократов Тим Фаррон заявил: "Садик Хан продемонстрировал спокойствие и решимость перед лицом этих трусливых террористических нападений. Он в большей степени государственный деятель, чем Дональд Трамп когда-либо будет".
В полиции рассказали о белом фургоне и фальшивых поясах смертников
Белый фургон, который участники нападения направили на людей на Лондонском мосту, был взят в аренду, заявил на брифинге глава контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марк Роули. На нападавших были муляжи поясов смертников, подтвердил он. Именно поэтому полицейские выпустили по ним около 50 пуль. Это был вопрос жизни и смерти, сказал Роули.
"На троих вооруженных мужчинах, как можно было предположить, были надеты пояса смертников.
Они уже напали и убили людей - их было нужно остановить немедленно", - сказал Роули, объясняя беспрецедентное количество выстрелов со стороны полиции.
Он также рассказал о существенном прогрессе в установлении личностей трех убитых нападавших, не сообщив при этом никаких деталей. Ранее сообщалось, что нападавших удалось идентифицировать. Полиция считает, что атака была осуществлена тремя мужчинами, однако теперь необходимо установить, участвовал ли кто-либо еще в планировании акции.
Полиция выпустила "беспрецедентное" количество пуль по нападавшим
Глава контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марк Роули сообщил, что восемь полицейских, отражавших нападение трех человек на Лондонском мосту, выпустили в общей сложности примерно 50 пуль. Роули назвал это количество беспрецедентным. Он пообещал, что в связи с этим будет проведено расследование, однако обратил внимание на то, что сотрудники полиции столкнулись с критической ситуацией. Все трое нападавших накануне были убиты.
Необходимо было исключить риск взрыва бомбы, пишет агентство Рейтер. Роули также подтвердил, что огнем полицейских был ранен один из прохожих, сейчас он находится в больнице с не угрожающими жизни огнестрельными ранениями. Полицейский также сообщил журналистам, что оцепление вокруг Лондонского моста и рынка Боро-маркет останется "еще некоторое время", посоветовав туристам искать альтернативные маршруты.
Дополнительные полицейские наряды, как вооруженные, так и невооруженные, будут оставаться в Лондоне в ближайшую неделю.
Как развивались события:
BBCCopyright: BBC
Что значит лондонская трагедия для парламентских выборов в Британии?
Тим Донован
Политический обозреватель Би-би-си
Мы думали, что основной политической темой этого дня будут налоги. Выходные в канун дня выборов – едва ли не последняя возможность для политиков рассказать о своем видении - тем более важная, что многие избиратели, как считается, определяются со своим выбором лишь в последние дни.
Но вместо этого воскресенье стало – снова – днем, когда говорят о терроре. Три нападения за три месяца. Два – во время избирательной кампании.
И снова дебаты о том, вести или не вести избирательную кампанию; нужно ли (если это было бы возможно) переносить день голосования.
Тем не менее существует политический консенсус: кампания должна возобновиться как можно скорее, после небольшой паузы на осмысление произошедшего. Есть согласие по поводу того, что выборы переносить не нужно. Таким образом, остается вопрос: насколько события на Лондонском мосту влияют на последние четыре дня кампании? Будут ли дискуссии о социальных вопросах и о "брексите" отодвинуты на второй план спорами о работе полиции, о спецслужбах и о единении общества?
Если так, то сегодняшняя реакция лидеров двух крупнейших партий [Консервативной и Лейбористской, которые объявили о приостановке на сутки избирательной кампании] дает возможность строить предположения о том, в каком ключе будут вестись эти политические баталии.
Срочно!Трюдо подтвердил, что при нападении в Лондоне погиб канадец
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что среди жертв теракта в центре Лондона был канадский гражданин. Трюдо осудил "бессмысленное нападение" и сказал, что был "убит горем". "Мы скорбим вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял близких. Желаю всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - добавил канадский премьер. По его словам, подобные нападения только усиливают решимость объединиться с народом Британии в борьбе с терроризмом.
Велосипедист привез воду полицейским, проехав 35 км
Сантехник Пол Ашворт из графства Саррей проехал на велосипеде 35 км до Лондонского моста, чтобы передать воду полицейским, которые работают на месте вчерашнего нападения. "Я здесь только для того, чтобы дать полицейским немного холодной воды, - сказал он. - Они защищают нас, спасают нашу жизнь. Это просто попытка дать им что-то взамен".
BBCCopyright: BBC
Полиция проводит обыски по еще одному адресу
Британская полиция проводит обыски в доме в лондонском восточном районе Ист-Хэм, территория вокруг здания оцеплена, сообщает фотограф агентства Рейтер. Ранее полиция провела операцию в соседнем районе Баркинг, где были задержаны 12 человек.
Медики: 21 постарадавший в критическом состоянии
21 человек из числа раненых находится в критическом состоянии, сообщает агентство Пресс ассошиэйшн со ссылкой на Национальную службу здравоохранения. Ранее сообщалось о 48 госпитализированных после нападения в районе Лондонского моста. Премьер Тереза Мэй навестила раненых в одной из больниц.
Сосед предполагаемого нападавшего рассказал о нем
Сосед одного предполагаемых участников нападения в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек, описал подозреваемого как "очень хорошего парня". Он подтвердил появившуюся ранее информацию, что нападавший в течение трех лет жил в доме в районе Баркинг, где сегодня полиция задержала 12 человек, а также то, что у него двое маленьких детей. Сосед уточнил, что подозреваемый жил на первом этаже. Дэмиен Петит (на фото) описал его как мусульманина лет двадцати, приветливого человека, активного члена сообщества. Когда ему показали фотографию одного из нападавших в камуфляжной форме, тот узнал брюки, уточнив, что сосед носил такие же за два дня до нападения. Однако при этом он не смог сказать с уверенностью, точно ли это тот человек, поскольку мужчина на фото лежал лицом вниз (все трое нападавших были убиты полицией).
BBCCopyright: BBC
Все больше цветов рядом с местом трагедии в Лондоне
Жители Лондона продолжают нести цветы в район Лондонского моста и улицы Боро-хай-стрит. Жертвами нападения стали семь человек, трое нападавших убиты. Во время полицейской операции на востоке Лондона сегодня были задержаны 12 человек.
AFPCopyright: AFP
afCopyright: af
PACopyright: PA
В Британии будет объявлена минута молчания
В 11 часов вечера по британскому времени будет объявлена минута молчания в память жертв нападения, сообщило британское правительство. На правительственных зданиях на улице Уайтхолл будут приспущены флаги.
Тереза Мэй посетила пострадавших в больнице
Премьер-министр Тереза
Мэй посетила больницу Kings College Hospital во второй половине дня. Это был частный визит, сообщили в больнице. Как сообщают британские журналисты в "Твиттере", глава правительства проведала пострадавших во время вчерашнего нападения в центре Лондона. Ранее сообщалось о госпитализации 48 человек.
Срочно!Установлены личности трех нападавших в Лондоне
Личности всех трех участников террористического нападения в центре Лондона установлены. Однако их имена вряд ли будут названы в ближайшее время, сообщает корреспондент Би-би-си Дэнни Шоу.
Среди раненых - сотрудники полиции
Британский полицейский, который находился не при исполнении, оказался одним из первых пострадавших во время террористического нападения на Лондонском мосту. Он получил ножевое ранение, когда встал на пути нападавших. Офицер полиции занимается регби. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице. В полиции отметили "необычайно смелые действия" со стороны своих сотрудников в ходе нападения, в том числе тех, кто не находился в это время на службе. Также был тяжело ранен сотрудник транспортной полиции, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Прямая трансляция
time_stated_uk
Post update
На этом мы заканчиваем освещать нападения в центре Лондона в режиме прямой онлайн-трансляции. Краткое обобщение основных фактов, известных на данный момент, вы можете прочитать здесь.
"Мы знали его как примерного семьянина"
Соседи одного из предполагаемых нападавших по многоквартирному дому в Баркинге на востоке Лондона вспоминают покойного как семьянина, который при этом порой вел себя не слишком нормально.
"Он был несколько необычным... Я бы даже сказал, что он был ненормальным", - заметил в беседе с Би-би-си сосед Асим Уддин.
"Порой он парковался на наших местах, и я останавливал его, а он в ответ: "Знаешь, что? Всегда нужно идти против системы"! - добавляет Уддин, оговариваясь, что подозреваемый никогда не говорил об экстремистских взглядах публично.
Другой сосед, пожелавший не называть своего имени, сказал Би-би-си, что знает всех, кто живет в квартирах рядом: "У нас хорошие отношения, мы всех знаем, как семья".
"Я видел его с детьми, слышал, как он шутит", - добавил сосед.
При этом, утверждает жилец многоэтажки в Баркинге, подозреваемый любил спорить с имамом в разгар проповеди в местной мечети.
"Ему говорили: не прерывай его, спроси потом, но он не соглашался, и его пришлось вывести", - вспоминает сосед, добавляя, что и представить не мог, что его вспыльчивый знакомый был способен на нападение.
Uber отвергает сообщения о завышенных ценах на свои такси
После того как несколько пользователей соцсетей пожаловались на компанию Uber, утверждая, что та взвинтила цены на такси и "наживается" на свидетелях и пострадавших, компания поспешила сообщить об отключении "пикового тарифа" сразу после нападения.
"В Манчестере таксисты развозили людей задаром - в Лондоне Uber поднял цены ночью. Омерзительно. Позорно. Непростительно", - написал Джон Бишоп в "Твиттере".
"Как только мы узнали о происшествии, мы немедленно отключили пиковый тариф в районе нападений", - ответил официальный представитель британского отделения Uber.
Мобильное приложение такси обычно включает пиковый коэффициент стоимости в случаях, когда в каком-то районе резко возрастает число заказов.
Полиция задержала еще двух человек в Ист-Хэме на востоке Лондона
Полиция провела рейд в квартире в лондонском районе Ист-Хэм, задержав еще двух человек, сообщают свидетели.
Как сообщает Пресс Ассосиэйшн, местные жители видели несколько десятков вооруженных полицейских, проникнувших в квартиру над магазином около 14:00 по Лондону (16:00 по Москве).
Местный житель Малик Руф видел, как один из задержанных впоследствии мужчин выскочил из окна на уступ.
По словам другой очевидицы Шиммы Али, в доме кричала женщина, туда пришли не менее 20 полицейских, а окно обыскиваемой комнаты находилось под прицелом снайпера.
"Это ужасает - мы не ожидали у нас в районе ничего подобного. У нас очень многонациональный район, тут никогда не было проявлений расизма", - говорит Али.
На данный момент здание оцеплено полицией.
Мать пострадавшего рассказала, что кричал нападавший
Мать одного из пострадавших во время нападения в центре Лондона Элизабет О'Нил рассказала о том, что кричали вооруженные ножами нападавшие. Ее 23-летний сын Дэниел О'Нил находится в больнице с ножевым ранением.
"Он буквально на секунду вышел из бара, и мужчина подбежал к нему и сказал: "Это за мою семью, это за ислам!" и воткнул в него нож". "Я все еще в шоке. Не могу до конца поверить, что это произошло. Эти люди говорят, что они делают это во имя Бога, но это насмешка. Они черствые люди, варвары и совершенные трусы", - рассказала Элизабет О'Нил.
Британские политики поддержали мэра Лондона после критики Трампа
Британские политики выразили поддержку мэру Лондона Садику Хану, на которого после нападения в центре Лондона обрушился с критикой президент США Дональд Трамп, заявив, что нельзя оставаться спокойными после таких атак.
Представители других партий (Хан - лейборист) выступили в защиту мэра. Лидер либеральных демократов Тим Фаррон заявил: "Садик Хан продемонстрировал спокойствие и решимость перед лицом этих трусливых террористических нападений. Он в большей степени государственный деятель, чем Дональд Трамп когда-либо будет".
В полиции рассказали о белом фургоне и фальшивых поясах смертников
Белый фургон, который участники нападения направили на людей на Лондонском мосту, был взят в аренду, заявил на брифинге глава контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марк Роули. На нападавших были муляжи поясов смертников, подтвердил он. Именно поэтому полицейские выпустили по ним около 50 пуль. Это был вопрос жизни и смерти, сказал Роули.
"На троих вооруженных мужчинах, как можно было предположить, были надеты пояса смертников. Они уже напали и убили людей - их было нужно остановить немедленно", - сказал Роули, объясняя беспрецедентное количество выстрелов со стороны полиции.
Он также рассказал о существенном прогрессе в установлении личностей трех убитых нападавших, не сообщив при этом никаких деталей. Ранее сообщалось, что нападавших удалось идентифицировать. Полиция считает, что атака была осуществлена тремя мужчинами, однако теперь необходимо установить, участвовал ли кто-либо еще в планировании акции.
Полиция выпустила "беспрецедентное" количество пуль по нападавшим
Глава контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марк Роули сообщил, что восемь полицейских, отражавших нападение трех человек на Лондонском мосту, выпустили в общей сложности примерно 50 пуль. Роули назвал это количество беспрецедентным. Он пообещал, что в связи с этим будет проведено расследование, однако обратил внимание на то, что сотрудники полиции столкнулись с критической ситуацией. Все трое нападавших накануне были убиты.
Необходимо было исключить риск взрыва бомбы, пишет агентство Рейтер. Роули также подтвердил, что огнем полицейских был ранен один из прохожих, сейчас он находится в больнице с не угрожающими жизни огнестрельными ранениями. Полицейский также сообщил журналистам, что оцепление вокруг Лондонского моста и рынка Боро-маркет останется "еще некоторое время", посоветовав туристам искать альтернативные маршруты. Дополнительные полицейские наряды, как вооруженные, так и невооруженные, будут оставаться в Лондоне в ближайшую неделю.
Как развивались события:
Что значит лондонская трагедия для парламентских выборов в Британии?
Тим Донован
Политический обозреватель Би-би-си
Мы думали, что основной политической темой этого дня будут налоги. Выходные в канун дня выборов – едва ли не последняя возможность для политиков рассказать о своем видении - тем более важная, что многие избиратели, как считается, определяются со своим выбором лишь в последние дни.
Но вместо этого воскресенье стало – снова – днем, когда говорят о терроре. Три нападения за три месяца. Два – во время избирательной кампании.
И снова дебаты о том, вести или не вести избирательную кампанию; нужно ли (если это было бы возможно) переносить день голосования.
Тем не менее существует политический консенсус: кампания должна возобновиться как можно скорее, после небольшой паузы на осмысление произошедшего. Есть согласие по поводу того, что выборы переносить не нужно. Таким образом, остается вопрос: насколько события на Лондонском мосту влияют на последние четыре дня кампании? Будут ли дискуссии о социальных вопросах и о "брексите" отодвинуты на второй план спорами о работе полиции, о спецслужбах и о единении общества?
Если так, то сегодняшняя реакция лидеров двух крупнейших партий [Консервативной и Лейбористской, которые объявили о приостановке на сутки избирательной кампании] дает возможность строить предположения о том, в каком ключе будут вестись эти политические баталии.
Срочно!Трюдо подтвердил, что при нападении в Лондоне погиб канадец
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что среди жертв теракта в центре Лондона был канадский гражданин. Трюдо осудил "бессмысленное нападение" и сказал, что был "убит горем". "Мы скорбим вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял близких. Желаю всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - добавил канадский премьер. По его словам, подобные нападения только усиливают решимость объединиться с народом Британии в борьбе с терроризмом.
Велосипедист привез воду полицейским, проехав 35 км
Сантехник Пол Ашворт из графства Саррей проехал на велосипеде 35 км до Лондонского моста, чтобы передать воду полицейским, которые работают на месте вчерашнего нападения. "Я здесь только для того, чтобы дать полицейским немного холодной воды, - сказал он. - Они защищают нас, спасают нашу жизнь. Это просто попытка дать им что-то взамен".
Полиция проводит обыски по еще одному адресу
Британская полиция проводит обыски в доме в лондонском восточном районе Ист-Хэм, территория вокруг здания оцеплена, сообщает фотограф агентства Рейтер. Ранее полиция провела операцию в соседнем районе Баркинг, где были задержаны 12 человек.
Медики: 21 постарадавший в критическом состоянии
21 человек из числа раненых находится в критическом состоянии, сообщает агентство Пресс ассошиэйшн со ссылкой на Национальную службу здравоохранения. Ранее сообщалось о 48 госпитализированных после нападения в районе Лондонского моста. Премьер Тереза Мэй навестила раненых в одной из больниц.
Сосед предполагаемого нападавшего рассказал о нем
Сосед одного предполагаемых участников нападения в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек, описал подозреваемого как "очень хорошего парня". Он подтвердил появившуюся ранее информацию, что нападавший в течение трех лет жил в доме в районе Баркинг, где сегодня полиция задержала 12 человек, а также то, что у него двое маленьких детей. Сосед уточнил, что подозреваемый жил на первом этаже. Дэмиен Петит (на фото) описал его как мусульманина лет двадцати, приветливого человека, активного члена сообщества. Когда ему показали фотографию одного из нападавших в камуфляжной форме, тот узнал брюки, уточнив, что сосед носил такие же за два дня до нападения. Однако при этом он не смог сказать с уверенностью, точно ли это тот человек, поскольку мужчина на фото лежал лицом вниз (все трое нападавших были убиты полицией).
Все больше цветов рядом с местом трагедии в Лондоне
Жители Лондона продолжают нести цветы в район Лондонского моста и улицы Боро-хай-стрит. Жертвами нападения стали семь человек, трое нападавших убиты. Во время полицейской операции на востоке Лондона сегодня были задержаны 12 человек.
В Британии будет объявлена минута молчания
В 11 часов вечера по британскому времени будет объявлена минута молчания в память жертв нападения, сообщило британское правительство. На правительственных зданиях на улице Уайтхолл будут приспущены флаги.
Тереза Мэй посетила пострадавших в больнице
Премьер-министр Тереза Мэй посетила больницу Kings College Hospital во второй половине дня. Это был частный визит, сообщили в больнице. Как сообщают британские журналисты в "Твиттере", глава правительства проведала пострадавших во время вчерашнего нападения в центре Лондона. Ранее сообщалось о госпитализации 48 человек.
Срочно!Установлены личности трех нападавших в Лондоне
Личности всех трех участников террористического нападения в центре Лондона установлены. Однако их имена вряд ли будут названы в ближайшее время, сообщает корреспондент Би-би-си Дэнни Шоу.
Среди раненых - сотрудники полиции
Британский полицейский, который находился не при исполнении, оказался одним из первых пострадавших во время террористического нападения на Лондонском мосту. Он получил ножевое ранение, когда встал на пути нападавших. Офицер полиции занимается регби. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице. В полиции отметили "необычайно смелые действия" со стороны своих сотрудников в ходе нападения, в том числе тех, кто не находился в это время на службе. Также был тяжело ранен сотрудник транспортной полиции, его состояние врачи оценивают как стабильное.