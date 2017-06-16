Аресты после теракта в Лондоне: хроника событий

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Соседи одного из предполагаемых нападавших по многоквартирному дому в Баркинге на востоке Лондона вспоминают покойного как семьянина, который при этом порой вел себя не слишком нормально.

"Он был несколько необычным... Я бы даже сказал, что он был ненормальным", - заметил в беседе с Би-би-си сосед Асим Уддин.

"Порой он парковался на наших местах, и я останавливал его, а он в ответ: "Знаешь, что? Всегда нужно идти против системы"! - добавляет Уддин, оговариваясь, что подозреваемый никогда не говорил об экстремистских взглядах публично.

Другой сосед, пожелавший не называть своего имени, сказал Би-би-си, что знает всех, кто живет в квартирах рядом: "У нас хорошие отношения, мы всех знаем, как семья".

"Я видел его с детьми, слышал, как он шутит", - добавил сосед.

При этом, утверждает жилец многоэтажки в Баркинге, подозреваемый любил спорить с имамом в разгар проповеди в местной мечети.

"Ему говорили: не прерывай его, спроси потом, но он не соглашался, и его пришлось вывести", - вспоминает сосед, добавляя, что и представить не мог, что его вспыльчивый знакомый был способен на нападение.