В России выбрали президента, Путин набирает более 75%. Как это было
18 марта в России прошли президентские выборы. Владимир Путин одержал на них победу и станет главой государства в четвертый раз. Корреспонденты Русской службы Би-би-си весь день следили за выборами на избирательных участках в разных частях России.
Коротко
- В России закончилось голосование на всех участках. ЦИК и МВД серьезных нарушений не нашли
- По предварительным данным Центризбиркома, Владимир Путин набирает более 75% голосов
- Вторым идет Павел Грудинин от КПРФ, третий - Владимир Жириновский, четвертая - Ксения Собчак
- Окончательных данных по явке пока нет, но известно, что она близка к 60%
- Владимир Путин анонсировал изменения в правительстве после инаугурации и пообещал пока не менять Конституцию
Прямая трансляция
Корр. Елизавета Фохт
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Будем прощаться!
Центризбирком посчитал уже больше 76% голосов. И именно в этот момент результат Владимира Путина превысил 76%. Второе место у Павла Грудинина, третье - у Владимира Жириновского, четвертое - у Ксении Собчак, пятое - у Григория Явлинского. Эта расстановка уже не изменится, к утру мы узнаем, сколько именно набрал каждый из кандидатов.
До утра же, судя по всему, будет идти "борьба" за последнее место, за которое сражаются Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (определенные шансы имеет и Борис Титов).
Мы были в прямом эфире 15 часов и на этом будем заканчивать. Следите за обновлениями на сайте Русской службы Би-би-си. Доброй ночи!
Итоги выборов глазами российских политологов
Некий избирателей (фанат "Спартака", очевидно) на выборах поддержал главного тренера московской команды — Массимо Карреру.
Жириновский: это были последние выборы президента
"Мне кажется, мы присутствовали при очень грустном исторческом моменте", — грустно говорит Владимир Соловьев в эфире "России-1". Это он про речь Владимира Жириновского, который предсказал, что выборов в России больше не будет, а виноват во всем, по его мнению, избиратель.
Сколько набирали победители президентских выборов
Путин может стать президентом с самой высокой поддержкой на выборах за всю новейшую историю России:
Владимир Путин общается с доверенными лицами
У Владимира Путина уже третье прямое включение, на этот раз общение с доверенными лицами. В первом ряду — ректор МГУ Виктор Садовничий и глава RT Маргарита Симоньян.
Путин уже во второй раз пересказывает историю про то, что на площади мужчина крикнул ему, что "Мы команда!". И благодарит доверенных лиц за очевидное - доверие!
Общается вновь избранный (в этом можно быть уверенными) президент и с волонтерами. Они говорят ему, что сдружились и хотят рассказывать о своей работе. "Главное не бахвалиться", - по-отечески наставляет Путин.
Для Музея современной истории президент подписывает жилетку волонтера.
ЦИК обработал две трети голосов
Данные после обработки чуть более 66% голосов:
1. Владимир Путин - 75,8%
2. Павел Грудинин - 12,7%
3. Владимир Жириновский - 6,12%
4. Ксения Собчак - 1,46%
5. Григорий Явлинский - 0,87%
6. Борис Титов - 0,68%
7. Максим Сурайкин - 0,66%
8. Сергей Бабурин - 0,64%
Что с явкой?
А данных по явке так и нет! С 19:00 мск никаких обновлений по поводу числа проголосовавших (тогда их было около 60%) мы не получали. А ведь именно показатель явки СМИ называли ключевым для Кремля.
Идеальными параметрами называли 70% явки при 70% голосов за Владимира Путина. Но, как писал РБК, потом этот прогноз скорректировали: источники издании заявили, что хорошей будет считаться явка выше 65%. Это выше, чем на выборах 2012 года. Удастся ли достичь этого показателя, пока не очень понятно.
Что говорили участники концерта на Манежной площади
Наш корреспондент Оксана Чиж пообщалась с теми, кто в мороз пришел на концерт на Манежную площадь в Москве
Первые поздравления
Президент Сербии Александр Вучич первым среди зарубежных лидеров поздравил Путина с победой на выборах.
"Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию", - говорится в поздравлении.
Путин про выборы 2030 года — немножко смешно
У Путина спрашивают, собирается ли он участвовать в выборах 2030 года. "Ну это немножко смешно. Я что, до 100 лет буду сидеть здесь? Нет", - отвечает он.
Андрей Колесников из "Коммерсанта": мы увидим нового Владимира Путина? "Все течет, все меняется", - говорит президент и уходит.
Путин: новое правительство - после инаугурации, конституцию пока не меняем
ТАСС спрашивает, когда ждать изменений в правительстве. Путин говорит, что изменения должны осуществляться президентом уже после заступления на очередной срок. "Думаю, что основные изменения будут после инагурации", - говорит он.
Наталья Галимова из РБК уточняет, кто будет новым премьером и может ли это быть Дмитрий Медведев. Также она спрашивает, будут ли какие-то конституционные реформы. Президент отвечает, что о реформах еще не думал, о правительстве уже думает, но пока ничего не скажет.
Путин о сорванном голосовании на Украине
То, что избирателей не пустили на выборы на Украине - "безобразие", говорит Путин. Но при этом он отмечает, что на ответные ограничения Россия не пойдет. "Сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - отмечает он.
Дальше от китайских журналистов идут вопросы про Шелковый путь и Китай. На фоне ответа слышно, как кто-то истошно хором кричит "Победа!".
Срочно!Путин о ситуации со Скрипалем
Путина спрашивают, как отравление Сергея Скрипаля в Солсбери повлияет на дальнейшие отношения с Европой.
"Я узнал об этой трагедии из СМИ. Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств", - сказал Путин. При этом трагедией случившееся он назвал в первый раз.
Президент добавляет, что проводить подобную операцию в преддверии президентских выборов и чемпионата мира - "немыслимо".
Начался брифинг президента
Теперь Путин дает брифинг для журналистов. Путина спрашивают, какая у него главная эмоция. Он отвечает, что это "благодарность за надежду" избирателей. Сегодня "надежда" - это прямо главное слово.
Путин выступает в своем штабе
"Я на площади сказал и хотел бы повторить сейчас: вижу в этом оценку результатов нашей работы в непростые последние годы, доверие и надежду", - говорит Путин, выступая уже в собственном штабе.
Напоминает президент и про свое послание: "Нужен прорыв, рывок". А политические силы должны руководствоваться не клановыми, а общенациональными интересами.
"Для меня очень важно, чтобы мы продолжали совместную работу", - говорит Путин. Главное тут не структура - главное решать задачи страны.
Путину очень понравилось, что на площади один из участников крикнул: "Мы ваша команда". Доверенные лица его поддержали и кричат то же самое.
Его сторонники речью довольны, сканандируют "Россия!". И Путин, который было собрался уходить, присоединился.
Срочно!ЦИК посчитал больше половины голосов
К 23:17 по московскому времени Центризбирком отчитался о подсчете чуть более половины всех бюллетеней.
Данные по Москве
В Москве обработали 9,36% протоколов. На данный момент Владимир Путин получает в столице 71,15% (в 2012 году было 63%).
Кстати, пока мы ждем обновления результатов Центризбиркома и выступления Путина в его штабе, посмотрите, какие анекдоты про действующего президента Би-би-си рассказывали его доверенные лица.
Петр Козлов из штаба Путина
Пока президент выступал, наш корреспондент Петр Козлов, который всю избирательную кампанию внимательно следил за штабом и доверенными лицами Путина, пообщался с его сторонниками:
Речь Путина на митинге в Москве
"Нас ждет успех, да?" - спрашивает Путин. Но вопросы тут не нужны - все просто в экстазе.
"Очень важно сохранить единство, дорогие мои. Мы обречены на успех. Да? - продолжает Путин разогревать толпу. - Спасибо! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России".
Президент поклонился и уже собирался уйти, но не выдержал, вернулся и начал скандировать "Россия!", прежде чем покинул сцену окончательно.
"Какие правильные слова", - хвалит его Губерниев.
В этот раз слез не было.
Путин: мы все одна огромная команда
Хоть митинг и "крымский", но Путин фактически выступает с победной речью.
"Спасибо вам большое за результат. Да! Да! Я член вашей команды", - говорит президент под крики толпы.
Срочно!Путин приехал на Манежную площадь
Президент России приехал на Манежную площадь выступает перед толпой на митинге в честь годовщины вхождения Крыма в состав России
Собрали для вас видео со вбросами на участках в разных регионах:
Срочно!Данные после подсчета 41% голосов
Предварительные данные голосования от Центризбиркома:
1. Владимир Путин - 74,3%
2. Павел Грудинин - 13,9%
3. Владимир Жириновский - 6,5%
4. Ксения Собчак - 1,4%
5. Григорий Явлинский - 0,8%
Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов идут ноздря в ноздрю, у них по-прежнему по 0,6%
Выборы в Крыму
К слову о голосовании в Крыму - в эфире "России-24" было объявлено, что там за Владимира Путина проголосовали 91,7% избирателей. Так как крымчане голосуют первый раз, сравним эти данные с крымским референдумом (его легитимность большинство стран не признает): тогда за вхождение в состав России высказались 96,77%.
Мы вот невнимательно слушали в прямом эфире брифинг Геннадий Зюганова и пропустили прекрасное ("Россия-24", к счастью, для нас повторила).
Праздник в центре Москвы
Ольга Просвирова
Корреспондент Би-би-си
На Манежной есть вип-пространство и обычная зона. В вип-зону проходят по спецприглашениям, которые давали "за особые заслуги". Но многие с такими приглашениями стоят в обычной зоне. "Там места уже не хватило для нас, не пустили", - говорит девушка.
Она в компании молодых людей - все они танцуют под Тимати, видно, что в, скажем так, приподнятом настроении. Спрашиваю, чему посвящен концерт.
"Ой, вроде Крыму?" - вопросительно смотрит на друзей девушка. Достает свое именное приглашение в вип-зону и сверяется с названием концерта.
"Сейчас я вам все объясню, - вмешивается ее друг. - Тут совмещенное празднование того, что Крым наш, и выборов". В это время на сцене дочитывает Тимати.
Объявляют текущие результаты выборов (хотя концерт все-таки посвящен Крыму), все хлопают. Впрочем, Манежная площадь заполнена не целиком.
Победителя этих выборов знает и мэр Москвы Сергей Собянин - и это "вся Россия", а не только тот, про кого вы подумали.
На Манежной площади объявили победителя выборов
Ведущий "крымского" митинга на Манежной площади Дмитрий Губерниев знает больше, чем ЦИК. Он со сццны объявил, что выборы президента выиграл Владимир Путин.
Би-би-си в прямом эфире из штаба Грудинина
Корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова сейчас работает в штабе Павла Грудинина.
Как кандидатов искали в поисковиках
Один из главный инструментов прогнозирования выборов в мире — это поисковики. В США с 2004 года гонку выигрывает кандидат, чье имя гуглили чаще всего. В Великобритании перед референдумом о "брексите" в 2016 году активнее искали глагол "покинуть", чем "остаться".
А что в России? Больше миллиона раз за месяц пользователи "Яндекса" запрашивали информацию лишь о четырех кандидатах — Владимире Путине, Ксении Собчак, Павле Грудинине и Владимире Жириновском. При этом Собчак оказалась популярнее Грудинина, а Бабурин обогнал Явлинского.
Сбреет ли Грудинин усы?
Ну и главная интрига: в интервью Юрию Дудю кандидат от народа Павел Грудинин пообещал, что сбреет свои легендарные усы, если наберет меньше 15%. На грани балансирует!
Зюганов: Грудинин получил на 2,5% больше, чем говорит ЦИК
"По нашему параллельному подсчету на данный момент у нас на 2,5% больше, чем показывает избирком", - говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Еще он говорит, что кандидат от его партии Павел Грудинин выступил прекрасно, особенно у себя на родине (имея в виду, конечно, Совхоз имени Ленина, которым Грудинин руководит).
По словам лидера КПРФ, Грудинин на участке в совхозе набрал 55%, а Путин - 38,5%.
По данным ЦИК, после обработки более трети голосов у Грудинина 14,5%. В 2012 году у Зюганова было 17,18%.
Штаб Путина благодарит Лондон за высокую явку
Великобритания поспособствовала высокой явке на выборах президента, считает пресс-секретарь штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.
"В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Потому что всякий раз, когда Россия огульно и без доказательств в чем-либо обвиняется, все, что делает русский народ - это объединяется около центра силы. Центр силы - это, безусловно, сегодня Путин. Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой сами не мечтали", - сказал пресс-секретарь штаба (цитата по "Интерфаксу").
Говорит Кондрашов, разумеется, о резком охлаждении отношений с Лондоном (и не только с ним) после того, как в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Россия причастность к случившемуся отрицает.
В Москве сейчас десятиградусный мороз, 22:00, завтра обычный рабочий день. Но люди тем не менее пришли в центр города на концерт, посвященный Крыму. Корреспонденты Би-би-си перед его началом заметили подозрительные автобусы.
"Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает ЦИК", - рассуждает корреспондент "России-24". Ну не знаем, с явкой путаница была сегодня не один раз!
Срочно!Итоги выборов после подсчета 30% голосов
1. Владимир Путин - 73,1%
2. Павел Грудинин - 14,9%
3. Владимир Жириновский - 6,7%
4. Ксения Собчак - 1,3%
5. Григорий Явлинский - 0,7%
Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов - по 0,6% (их дают именно в таком порядке, но, возможно, он просто алфавитный)
Итоги выборов на "России-24": интервью с кандидатами? Анализ политологов? Заседание Центризбиркома? А вот и нет! Корреспондент, который приехал в образовательный центр "Сириус" (кстати, Владимир Путин туда тоже часто приезжает), зачем-то ловит линейку, который бросает один из педагогов — это такой тест на реакцию.
Итоги выборов на участке в Люберцах отменили
Тем, кто переживал о судьбе участка в Люберцах, где был вброс: областной избирком признал выборы на этом УИКе недействительными.