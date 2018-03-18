В России выбрали президента, Путин набирает более 75%. Как это было

Центризбирком посчитал уже больше 76% голосов. И именно в этот момент результат Владимира Путина превысил 76%. Второе место у Павла Грудинина, третье - у Владимира Жириновского, четвертое - у Ксении Собчак, пятое - у Григория Явлинского. Эта расстановка уже не изменится, к утру мы узнаем, сколько именно набрал каждый из кандидатов.

До утра же, судя по всему, будет идти "борьба" за последнее место, за которое сражаются Сергей Бабурин и Максим Сурайкин (определенные шансы имеет и Борис Титов).

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