Мусорный бунт: в Подмосковье митингуют против мусорных свалок

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В шести городах Московской области в субботу проходят массовые акции протеста местных жителей, которые жалуются на плохую экологическую обстановку из-за мусорных полигонов и мусоросжигающих заводов.