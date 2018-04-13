Мусорный бунт: в Подмосковье митингуют против мусорных свалок
В шести городах Московской области в субботу проходят массовые акции протеста местных жителей, которые жалуются на плохую экологическую обстановку из-за мусорных полигонов и мусоросжигающих заводов.
Коротко
- Митинги запланированы в подмосковных городах Волоколамск, Серпухов, Клин, Дмитров, Сергиев Посад и Шатура
- Волоколамск протестует против мусорного полигона "Ядрово" с начала марта, когда в городе стал регулярно чувствоваться запах сероводорода
- 21 марта в Волоколамске из-за головной боли и тошноты в больницы попали больше 50 школьников
- Власти оказывают давление на организаторов митингов, а также глав городских администраций Волоколамска и Серпухова, которые поддержали протест