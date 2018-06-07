Прямая линия

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

Владимир Путин в 16-й раз общается с россиянами в прямом эфире. В этом году формат "Прямой линии" изменили: в студии не будет гостей, а задать вопросы сможет и сам президент - министрам и губернаторам . Русская служба Би-би-си следит за происходящим в онлайн-режиме.

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Коротко

  1. У "Прямой линии" новый формат - в студии впервые не будет гостей
  2. Министрам и губернаторам рекомендовали смотреть эфир - возможно, Путин захочеть задать вопросы чиновникам
  3. Россияне уже прислали Путину больше 1,7 млн вопросов, их обрабатывают волонтеры