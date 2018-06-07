"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

Прямой эфир

Владимир Путин в 16-й раз общается с россиянами в прямом эфире. В этом году формат "Прямой линии" изменили: в студии не будет гостей, а задать вопросы сможет и сам президент - министрам и губернаторам . Русская служба Би-би-си следит за происходящим в онлайн-режиме.