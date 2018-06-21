Пенсионная реформа: оппозиции запретили протестовать в Москве во время ЧМ

Правительство России решило повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Это, пожалуй, самая значимая социально-экономическая реформа за время правления Владимира Путина. Оппозиция в десятках российских городов готовится протестовать против этого решения. Русская служба Би-би-си следит за акциями протеста, а также реакцией политиков, экспертов и граждан.