пенсионный фонд

Пенсионная реформа: оппозиции запретили протестовать в Москве во время ЧМ

Правительство России решило повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Это, пожалуй, самая значимая социально-экономическая реформа за время правления Владимира Путина. Оппозиция в десятках российских городов готовится протестовать против этого решения. Русская служба Би-би-си следит за акциями протеста, а также реакцией политиков, экспертов и граждан.

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Коротко

  1. Власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов против пенсионной реформы
  2. Партия пенсионеров поддержала повышение пенсионного возраста