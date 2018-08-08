В России растет число экстремистских дел, возбужденных за репосты
В последнее время в России растет количество уголовных дел, возбужденных из-за публикаций в интернете. Пользователей судят по экстремистским статьям за картинки с мемами, их репосты и даже лайки. При этом абсолютное большинство постов, привлекших внимание следователей, размещаются в социальной сети "ВКонтакте". Осужденные за репосты попадают в один список с террористами вроде Басаева и Умарова, а их банковские счета пожизненно блокируются.
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Коротко
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- В тот же день компания-владелец "ВКонтакте" призвала амнистировать всех несправедливо осужденных за репосты